Costruiamo una città educativa

Sulmona,7 marzo- Venerdì 7 e sabato 8 marzo ci sarà l’ultimo ciclo di incontri del corso di formazione sulle dipendenze organizzato dal Presidio “Ambrogio Mauri” di Libera Sulmona in collaborazione con il comune di Sulmona, nella persona dell’ex sindaco Gianfranco Di Pietro e inaugurato il 25 settembre dalla conferenza sulla “Città educativa” con la partecipazione di don Luigi Ciotti fondatore e copresidente di Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Nella tornata di febbraio i formatori di Libera Michele Gagliardo e Salvo Rizzo hanno interagito con gli studenti dei due poli scolastici delle superiori, presso il Liceo scientifico “Fermi” e i ragazzi hanno dimostrato di essere ben consapevoli di quanto accade intorno a loro e tra loro, in merito al problema delle dipendenze (droghe, alcool, tabacco, social etc). Nel circle-time sono emerse diverse sfaccettature del problema: la prima è che si accusa la generazione degli adolescenti di essere vittima delle dipendenze quando sono anche i più adulti a farne uso; emerge inoltre una espressa volontà da parte dei ragazzi di parlare in famiglia di queste problematiche, di essere ascoltati ma sembra quasi che i genitori abbiano abdicato a quell’intelligenza emotiva fondamentale per essere di sostegno e riferimento verso i figli. Fondamentale è l’assenza di relazioni: essere solo ti abbassa di valore, quindi bisogna nascondere questa condizione. Successivamente gli studenti hanno lavorato in gruppo individuando alcuni bisogni educativi sui quali intervenire: rafforzare l’autostima, colmare il senso di vuoto, rafforzare la propria identità, educare ad una sana relazione, educare ad apprezzare le piccole cose, a chiedere aiuto, ad essere reattivo nei confronti del disagio, al problem solving e al pensiero critico, sensibilizzare le famiglie ai bisogni dei figli. Tra gli altri argomenti emersi il bisogno di sentirsi amati e della mancanza di affettività, di uno scopo per cui impegnarsi e di modelli di riferimento.

Negli incontri dei docenti di tutti gli ordini di scuole ci si è soffermati sulla costruzione di una comunità educante, cercando di capire come stabilire un’alleanza tra adulti.

L’appuntamento pertanto è per venerdì 7 nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado, educatori e volontari, presso la scuola media Capograssi. Sabato 8, in mattinata, il Liceo Vico ospiterà n. 2 incontri: il primo dalle 8.30 alle 13.00 con gli studenti degli istituti superiori e il secondo con gli insegnanti del nido, infanzia, primaria e genitori dalle ore 9.00 alle 11.00.

L’attenzione ora si sposta sulle idee che studenti, docenti, educatori, volontari e genitori metteranno in essere per individuare nel territorio le risorse necessarie per la costruzione di una nostra città educativa.