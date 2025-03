Sociale: da oggi al via istanze per contributi a progetti di assistenza

Sulmona,5 marzo Da oggi mercoledì 5 marzo, fino al prossimo 9 aprile è possibile presentare domanda per ottenere contributi economici per progetti di assistenza. Lo possono fare tutte quelle associazioni la cui attività è rivolta alle persone con disabilità. La misura è diretta, in particolar modo, all’Anffas regionale, l’associazione nazionale che raggruppa le famiglie di persone con disabilità, e alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale la cui attività statutaria è rivolta alle persone con disabilità, con esclusione delle associazioni che hanno convenzioni con Servizio sanitario nazionale.

“Si tratta – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo – di una misura introdotta con la legge regionale del 1999, la n. 95, che nelle intenzioni del legislatore vuole facilitare l’attuazione di percorsi di socializzazione. Al centro – aggiunge l’assessore – c’è la persona con disabilità ma anche la sua famiglia che si rivolge alle associazioni di volontariato o quelle territoriali dell’Anffas per far vivere al proprio congiunto esperienze di socialità e integrazione”.

Per l’anno 2025 i fondi a disposizione ammontano a 340 mila euro. Le istanze devono essere presentate sulla piattaforma sportello.regione.abruzzo.it accedendo al Catalogo servizi e successivamente alla voce “sociale”