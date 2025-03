Digital ACE, un Polo di innovazione per digitalizzare imprese artigiane e cooperative

Sulmona,4 marzo- Sostenere mille imprese cooperative e artigiane italiane nel loro percorso di digitalizzazione, avvicinarle alle nuove tecnologie, favorire l’adozione di soluzioni innovative per migliorarne produttività e competitività: in poche parole, renderle più competitive nel mercato attuale, aumentando la loro efficienza operativa e favorendo la crescita attraverso l’innovazione.

E’la missione possibile di “Digital ACE – Artisanal and Cooperative Enterprises”, il nuovo Polo di innovazione tecnologica nazionale promosso dalla Fondazione PICO (Digital Innovation Hub di Legacoop, che ne è capofila), Legacoop nazionale e CNA. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy.

Il programma di “Digital ACE” (il sito internet è https://digital-ace.it/), che coinvolge attraverso la CNA anche l’Abruzzo, si articola in diverse fasi, progettate per guidare le imprese attraverso un processo strutturato di innovazione: un’analisi personalizzata per individuare punti di forza, aree di miglioramento e specifiche esigenze di innovazione tecnologica (Assessment); la definizione di un percorso operativo, con proposte di azioni concrete e il supporto di un ecosistema di competenze erisorse (Post-Assessment). Le imprese che scelgono di aderire a Digital ACE avranno accesso a un percorso guidato di trasformazione digitale, con il supporto di esperti e strumenti dedicati; possono candidarsi inviando la propria richiesta via emailall’indirizzo m.mirabilio@cnaabruzzo.it