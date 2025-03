Alleanza Verdi Sinistra: riunione aperta a Sulmona per discutere delle prossime elezioni comunali

per discutere delle prossime elezioni comunali

Sulmona, 4 marzo– Alleanza Verdi Sinistra promuove un’assemblea pubblica a Sulmona per avviare un confronto aperto con la cittadinanza in vista delle prossime elezioni comunali. L’incontro si terrà giovedì 6 marzo alle ore 17:00presso la sede della CGIL di Sulmona in vicolo Del Vecchio.

L’assemblea è aperta a cittadine e cittadini, associazioni, forze sociali e politiche di sinistra e ambientaliste che vogliano contribuire alla costruzione di una proposta condivisa per il futuro della città.

L’incontro sarà un’occasione per raccogliere idee, confrontarsi sulle priorità della città e costruire un percorso politico partecipato in vista delle elezioni amministrative del 2025.