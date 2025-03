Tribunale di Avezzano, M5S al centrodestra: “Basta promesse, servono fatti”

Avezzano, 3 marzo– “Da sempre, il Movimento 5 Stelle marsicano si batte contro la chiusura del Tribunale di Avezzano. Per questo, oggi non potevamo mancare alla manifestazione indetta dalle forze politiche di opposizione per dare una sveglia alla cosiddetta ‘fliliera’ politica di Fratelli d’Italia che governa a livello regionale e nazionale.

“Ringraziamo la Senatrice Gabriella Di Girolamo– spiega in una nota il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Avezzano-Marsica- che anche questa volta è stata presente al fianco della Marsica, testimoniando il suo impegno a favore dei Tribunali territoriali con la sua presenza, oltre che con gli atti parlamentari. Allo stesso modo ringraziamo gli esponenti del PD, i Sindaci, i consiglieri regionali e comunali presenti.

Il presidente Marsilio ha risposto al sit-in di questa mattina comunicando alla stampa di aver convocato per lunedì prossimo Sindaci e presidenti degli Ordini degli avvocati ‘per delineare le opportune azioni di difesa dei nostri tribunali’.

La sen. Gabriella Di Girolamo (M5S)

Ancora a questo siamo, caro presidente Marsilio? O non sa di cosa stiamo parlando oppure, come più probabile, sta ancora una volta tentando di prendere in giro i nostri territori- si legge ancora nel documento- prendendo tempo di fronte alla evidente inerzia del centrodestra, manifestata a tutti i livelli istituzionali. In campagna elettorale, Fratelli d’Italia aveva promesso una definitiva risoluzione del problema. Ad oggi, non c’è neanche la proroga per continuare a tenere aperto il nostro Tribunale!

Le azioni a difesa del tribunale di Avezzano, insieme a quello di Sulmona, Vasto e Lanciano le abbiamo indicate da tempo. I progetti di Legge sono depositati in Parlamento e prevedono la definitiva revisione di una ‘geografia giudiziaria’ che contribuisce ad allontanare lo Stato, le sue Istituzioni e i suoi servizi da cittadini e territori. L’unica cosa che Marsilio dovrebbe fare è alzare il telefono e chiamare l’amica presidente Meloni o, in alternativa, direttamente il Ministro Nordio, per chiedere di mantenere le promesse. Noi, saremo sempre qui a ricordarlo. A lui e a tutto il centrodestra. È giunto il tempo dei fatti e insisteremo finché non sarà raggiunto il risultato del definitivo salvataggio del Tribunale di Avezzano. Di parole e promesse ne abbiamo ascoltate fin troppe”.