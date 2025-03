Nasce in Abruzzo l’Osservatorio opere pubbliche e private

Marsilio, più trasparenza e qualità per le costruzioni

L’Aquila, 3 marzo È stato sottoscritto oggi il Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Osservatorio Abruzzese delle Opere Pubbliche e Private, un importante strumento di monitoraggio e analisi del settore delle costruzioni, promosso da Regione Abruzzo e Ance Abruzzo, con il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali.L’istituzione di una banca dati interattiva, costantemente aggiornata, consentirà di raccogliere informazioni dettagliate sull’andamento del mercato delle costruzioni, sia pubbliche che private, permettendo un confronto con altri contesti nazionali ed europei e favorendo interventi mirati per il miglioramento del settore.Del resto, il comparto edile, che rappresenta il 12% del Pil regionale, riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell’Abruzzo.

“Con la firma di questo Protocollo – ha commentato Marsilio – diamo avvio a un sistema innovativo di monitoraggio del settore delle costruzioni, che consentirà di raccogliere dati certi e aggiornati sull’andamento del mercato. L’Osservatorio sarà uno strumento strategico per orientare le politiche regionali e supportare le imprese, per mettere le asl garantendo maggiore trasparenza e competitività nel comparto edilizio.”Alla conferenza stampa oggi hanno partecipato oltre al presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, il presidente di ANCE Abruzzo, Enrico Ricci, il direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, i direttori delle Asl di Chieti, Mauro Palmieri e di L’Aquila, Ferdinando Romano mentre in rappresentanza della ASL di Pescara e Teramo erano presenti i direttoriPrevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettivamente Nicola Briga e Marco Marinelli.

La proposta, avanzata dall’Ance Abruzzo, è stata accolta prontamente dal presidente della Regione, Marco Marsilio, e dalla giunta regionale che, nell’ultima seduta, ha approvato lo schema di protocollo con l’Associazione costruttori, che coinvolge anche le quattro Asl abruzzesi.Attraverso la collaborazione delle Asl, che ricevono le notifiche preliminari dei cantieri come previsto dall’art. 99 del D.lgs. 81/2008, sarà possibile uniformare e digitalizzare i sistemi di raccolta dei dati, rendendoli accessibili ad ANCE e agli attori istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy. Il Servizio regionale Informatica e Statistica curerà l’implementazione del sistema informatico condiviso.”L’analisi dei dati delle opere pubbliche e private ha aggiunto il presidente di Ance Abruzzo, Ricci – sarà a tutti gli effetti una banca dati interattiva e costantemente aggiornata. Grazie alle comunicazioni che le imprese inoltrano alle Asl di appartenenza con l’avvio di nuovi cantieri”, sottolinea Ricci, “saremo in grado di incrociare i dati e raccogliere elementi statistici certi sull’andamento del mercato delle costruzioni, relativo a interventi pubblici e privati, di valutarne i punti di forza e le eventuali criticità su cui intervenire”.

La convenzione tra Regione Abruzzo, Ance Abruzzo e le quattro Asl segna un passo fondamentale per il comparto edile, uno dei capisaldi dell’economia regionale: l’accordo produrrà un report annuale con aggiornamento semestrale sulla base dei dati disponibili che verranno sistematizzati e analizzati per monitorare l’andamento del mercato del mondo delle costruzioni, con fondatezza e precisione.