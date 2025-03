Incentivi regionali per commercio su aree pubbliche. 

Capretti (Confcommercio Abruzzo): “In arrivo contributi fino a 50mila euro. Operazione a sostegno del settore”

Sulmona, 3 marzo-“In arrivo contributi regionali fino a 50mila euro per il commercio su aree pubbliche. Si tratta di un sostegno importante, volto a supportare gli investimenti e a sostenere le imprese del commercio ambulante”. A dichiararlo è il presidente regionale Confcommercio Abruzzo e presidente Fiva- Confcommercio, Alberto Capretti.

“Il bando regionale, promosso dall’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, “prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su aree pubbliche. La dotazione complessiva del bando è di 2 milioni 815.515,27 euro. Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere una spesa minima di 10 mila euro, mentre il contributo concesso, calcolato come prevede il bando regionale in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, non può essere superiore a 50mila euro e può coprire al massimo l’80% dell’investimento realizzato”.

Le domande per l’accesso ai contributi andranno presentate entro il 24 aprile 2025. “Ai finanziamenti”, spiega Capretti, “possono accedere le micro e piccole imprese del commercio su area pubblica, con sede legale e operativa in Abruzzo, al momento attive e in possesso di concessione di posteggio. Sono, invece, escluse le imprese del settore trasporto merci conto terzi”. Il contributo erogato riguarda le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature atti ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto o del processo produttivo: tende e ombrelloni dei banchi di vendita; plance e altri accessori; bilance e altri strumenti di vendita; registratore di cassa; strumenti di pagamento elettronico; sistemi per la gestione delle code, oltre a mezzi mobili registrati come autocarri nel documento unico di circolazione.

“L’intervento dell’assessorato alle attività produttive, con cui abbiamo dialogato positivamente nei mesi scorsi”, sottolinea Capretti, “va nella direzione di un supporto e un rafforzamento al mondo delle micro e piccole imprese che operano su suolo pubblico, che hanno subìto un rallentamento e un blocco dell’attività nel periodo del Covid, con conseguenza negative che si sono protratte a lungo. Un settore che va incentivato non solo in quanto storico e rappresentativo dell’identità commerciale abruzzese, ma perché annovera centinaia di piccole imprese che rappresentano l’ossatura dell’economia locale. Il commercio su aree pubbliche, inoltre, è punto di riferimento sociale, oltre che economico, nei piccoli centri della nostra regione, dove si tengono periodicamente mercatini e fiere. Ringraziamo”, conclude Capretti, “l’assessore Magnacca per aver accolto le nostre richieste dando concretezza ad un’azione di supporto economico che consentire alle imprese di settore di accedere ad incentivi e agevolazioni per lo sviluppo e la crescita delle stesse”.

Nella foto: Alberto Capretti (Presidente vicar io Confcommercio Abruzzo)