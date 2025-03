Lina Sastri domani a Sulmona con Voce ‘e notte”

Domenica 2 marzo 2025, ore 17, Teatro comunale “Maria Caniglia”

Sulmona, 21 marzo- Arriva a Sulmona lo spettacolo di teatro-canzone “Voce ‘e notte”, che vede protagonista la celebre attrice Lisa Sastri. Appuntamento per domani,domenica 2 marzo, alle ore 17, al teatro comunale “Maria Caniglia”. Sul palco con Lina Sastri ci sarà al pianoforte il Maestro Adriano Pennino.

Lo spettacolo è organizzato dall’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, volto a sostenere il distretto sanitario del Centro Abruzzo. Quest’anno il progettò sarà rivolto all’acquisto di strumentazione per l’attività di Chirurgia generativa del Presidio Ospedaliero di Sulmona e Castel di Sangro. Per informazioni: tel. 389 9737620.

Lo spettacolo “Voce ‘e notte” vuole essere la testimonianza di un lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni, dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia. Un genere di teatro – canzone creato da Lina Sastri anni fa, sviluppato attraverso numerosi titoli. Da “Lina rossa” a “Cuore mio”. Da “Corpo celeste” a “Mese mariano”. Da “Per la strada” a “Linapolina”. Da “Appunti di viaggio” a “Pensieri all’improvviso”, fino a “Eduardo mio”. Ha esplorato il mondo musicale, drammaturgico e poetico napoletano, mescolandolo alla musica del mondo e muovendosi sul filo rosso del racconto personale, teatrale, classico e di innovazione, toccando anche classici come “Medea” riproposta in una sua chiave di lettura. O il racconto della “Casa di Ninetta” da cui è stato tratto il film omonimo, sempre con la musica compagna di viaggio.

Attrice, cantante, scrittrice e regista, Lina Sastri ha lavorato in teatro con il grande Eduardo De Filippo, con Giuseppe Patroni Griffi, con Armando Pugliese, Roberto De Simone, Francesco Rosi, Luis Pasqual, Emanuela Giordano, Piero Maccarinelli e molti altri. Vince il Premio UBU e il Premio CURCIO. Passa dai classici al musical, al Teatro Moderno. E’ stata Filumema Marturano, Margherita Gautier, Elettra, Ecuba, Maria Maddalena, Medea, Bernarda Alba, Jenny delle Spelonche, la Figliastra, la Donna del mare, Gilda Mignonette, Giovanna D’Arco, e molti altri personaggi del teatro classico e contemporaneo.

In Cinema lavora con Nanni Loy, Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, Carlo Lizzani, Ricky Tognazzi, Damiano Damiani, Giuseppe Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody Allen, John Turturro, Frabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, per citarne alcuni. Vince tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, oltre a varie nominations, e vari premi e onoreficenze come attrice protagonista e non protagonista, sia in Italia che all’estero.

In Televisione, sempre come attrice è protagonista di varie fictions, citandone alcune: La Bibbia, S.Rita da Cascia, Don Bosco, San Pietro, Nati ieri, Assunta Spina, Onore e rispetto (2015). Oltre a vari film per la televisione come: Il covo di Teresa, Gioco di società, La luce negli occhi, Il malinteso di Camus, La ragione degli altri di Pirandello, regia Andrea Camilleri. In Musica, comincia per caso, cantando la colonna sonora del suo film più importante “Mi manda Picone”, la canzone “Assaje” di Pino Daniele. Ha scelto di cantare la musica della sua terra, Napoli.

La sua discografia nasce con “Lina Sastri”, il primo disco di canzoni napoletane classiche. Seguono “Maruzzella” e “Live on Brodway, Festa, Live in Japan e Concerto Napoletano”. E’ ospite nel disco sulla poesia del Novecento di Vittorio Gasman, e “The other side of Astor Piazzolla”, “Reginella”, e i vari Cofanetti (DVD/CD) registrazioni live dei suoi spettacoli musicali: “Linarossa”, “Cuore mio”, “Reginella”, “Corpo Celeste”, “Per la strada”, “Linapolina” e “Appunti di viaggio”.

Adriano Pennino è nato a Napoli il 26 maggio 1961, vive a Roma. È musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra. Da giovanissimo suona nei locali della sua città e poi come session-man in Italia e all’estero con diversi artisti. Negli anni 80, incontra Gino Paoli e con questi nasce una lunga e proficua collaborazione come pianista e come arrangiatore; realizza per lui vari album tra cui L’ufficio delle cose perdute e il fortunato “Matto come un gatto” che contiene il brano “Quattro amici al bar”, vincitore del Festivalbar 1991. A partire dagli anni ‘90 collabora con Pino Daniele in diverse produzioni di cantanti emergenti e intensifica la sua attività di arrangiatore e produttore collaborando con artisti quali Ornella Vanoni, Ricky Gianco, Paola Turci, Giorgia, Lina Sastri, Roberto Murolo, Niccolò Fabi, Anna Tatangelo, Gianluca Grignani, Enzo Gragnaniello, Franco Califano, Gianni Morandi, Luca Barbarossa, L’Aura, Audio 2, Nicky Nicolai, Karima, Alessandra Amoroso, Marcella e Gianni Bella, Zeroassoluto, Bianca Atzei, Alex Britti, Renato Zero del quale ha prodotto il volume 2 del triplo Album Zero70. Nel 2000 inizia l’intensa e prolifica collaborazione con Gigi D’Alessio, per il quale produce e arrangia tutti gli album. Ha partecipato a molte edizioni del Festival di Sanremo dirigendo tra gli altri, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Modà, Emma Marrone, Anna Tatangelo, Marcella e Gianni Bella, Loredana Bertè, Il Volo, Dolcenera, Nelly Furtado, Michael Bolton, Lara Fabian, Macy Gray.