“ Il cammino delle donne” domani a Sulmona iniziativa organizzata  da Forza Italia 

Sulmona, 27 febbraio- Domani,Venerdì 28 febbraio, alle ore 18.00, presso la sala conferenze di Palazzo Tabassi in via Ercole Ciofano,44 in Sulmona si terrà l’incontro “Il Cammino delle Donne” organizzato dal coordinamento Azzurro Donna della provincia dell’Aquila di Forza Italia, Azzurro Donna Abruzzo e dall’organizzazione giovanile di Forza Italia.

Saranno presenti: On.le Catia Polidori responsabile Nazionale Azzurro Donna

Valeria Toppetti responsabile Regionale Azzurro Donna -Abruzzo

Luisa Taglieri responsabile Dipartimento Cultura Forza Italia-Abruzzo

Antonietta La Porta consigliera Regionale Abruzzo

Rosa Giammarco responsabile Azzurro Donna provincia dell’Aquila

Matteo Leonarduzzi -vice coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani per la Provincia dell’Aquila.

Interverranno:

Fabrizio Politi-Docente UNIVAQ

Antonella Ballone-Presidente Camera di commercio Gran Sasso d’Italia- Componente CDA Ita-Lufhtansa.

Saranno presenti esponenti di partito, amministratori, autorità, cittadini.

L’associazione Resilia-Linfa per la vita sarà disponibile per dare informazioni sul Linfedema.

“La presenza femminile, responsabile e decisionale, effettiva e indipendente, può essere la strada per un nuovo sguardo sul mondo, sulla natura,sull’economia, sulla società, sulla vita, capace di correggere molte storture create da uno sguardo solo maschile sul mondo, quindi parziale, che hanno portato ad un progresso accelerato ma insostenibile.”