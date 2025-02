Consulta Giovani Ordine Psicologhe e Psicologi, a rappresentare il nostro territorio ci sarà Antonella Allegretti

Sulmona, 27 febbraio.- Nella giornata di ieri ha avuto luogo a l’Aquila la prima riunione della Consulta Giovani dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo, un organo fondamentale che avrà il compito di raccogliere e rappresentare i bisogni delle giovani e dei giovani iscritti all’Ordine

Questo organo nasce a tutela della professione in quanto con la legge 163/2021 la laurea magistrale in psicologia diviene ufficialmente abilitante alla professione, quindi non vi è più il passaggio per l’esame di Stato. Di conseguenza, il numero di iscritti all’Ordine aumenterà consistente. Per far fronte alle tante richieste riguardanti tutti gli aspetti burocratici, etici e deontologici dei neo iscritti nasce la Consulta Giovani, un ponte composto da professionisti e professionisti che accorcia le distanze tra i giovani colleghi che si affacciano alla professione e l’Ordine.

In rappresentanza del territorio della valle Peligna e dell’Alto Sangro è stata nominata la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale in formazione Antonella Allegretti, residente a Sulmona.

Nello specifico, la dott.ssa Allegretti sarà un punto di riferimento per i colleghi e le colleghe sui seguenti aspetti: orientamento post laurea, cosa è l’Ordine, il codice etico e deontologico della professione, il ruolo del commercialista, cosa è l’ENPAP (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza degli Psicologi), cosa sono gli eco, la differenza tra psicologo e psicoterapeuta. In sostanza, la Consulta Giovani tramite i suoi membri sarà d’ausilio per tutti gli aspetti teorici e pratici della professione.

Non dimentichiamo che con la legge 3/2018 lo psicologo diviene a tutti gli effetti un professionista sanitario e pertanto è necessario assicurare una conoscenza a 360 gradi a chi si affaccia nel mondo del lavoro.

La consulta è composta da: il Dott. Danilo Bontempo (Presidente) e le Dott.sse Marta Sannino (Segretaria), Maria Lucia Evangelisti, Giulia Porfirio, Annagrazia Maglio, Alessia Mura, Alessandra Prete, Arianna Giansante, Danila Budroni, Jessica Jada Falconi, Nada Mahjoub, Erika Santini, Gina Ragusa, Antonella Allegretti.