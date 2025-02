Carcere Sulmona – Delegazione 5 Stelle in visita alla struttura

Sulmona,26 febbraio-“ Le problematiche legate al carcere di Sulmona sono ben note. In questi mesi ho più volte sollecitato il governo e i ministeri competenti ad attivarsi per risolvere le ormai corniche criticità.

Con l’apertura del nuovo padiglione – che potrà ospitare circa 700 detenuti classificati ad “alta sicurezza” – il carcere di Sulmona si appresta a diventare una delle strutture detentive più grandi d’Europa.

Come denunciato più volte dalle rappresentanze sindacali, il carcere vive situazioni di estrema difficoltà e resta operativo solo grazie all’encomiabile impegno della Polizia penitenziaria.

Se a questo aggiungiamo la questione irrisolta sul destino del tribunale cittadino e la precaria situazione delle strutture sanitarie presenti sul territorio, il quadro che ne emerge, per Sulmona, è davvero poco confortante.

Noi del Movimento 5 Stelle seguiamo con estrema attenzione l’evolversi della situazione e per tale motivo nella mattinata di domani una nostra delegazione avrà modo di visitare i locali del carcere e ascoltare preoccupazioni e istanze.

Oltre alla sottoscritta faranno parte della delegazione gli eurodeputati Carolina Morace e Danilo Della Valle, la consigliera regionale Erika Alessandrini e il coordinatore provinciale Attilio D’Andrea.

Il nostro impegno per risolvere i problemi che affliggono il carcere di Sulmona continua e non verrà mai meno”.” Così in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo.