Amministrative :”Sulmona Italica” si presenta con un progetto politico per la città

Sulmona, 26 febbraio– “Nei prossimi giorni ci riuniremo per presentare ufficialmente la lista Italica, completando il percorso già avviato nei mesi scorsi per definire gli ultimi dettagli e delineare le priorità programmatiche. Italica si presenta come una realtà politica determinata a offrire soluzioni concrete alle problematiche della città e del territorio, pronta a lavorare con chiunque abbia voglia di condividere un percorso serio e costruttivo per il bene comune “. Lo annuncia oggi in una nora Alberto Di Giandomenico, responsabile per il territoriio del nuovo soggeto politico

“Siamo consapevoli della nostra collocazione nel centro-destra,- si legge ancora nella nota-ma il nostro obiettivo primario è il futuro di Sulmona e del suo tessuto sociale. Per questo, ci rivolgiamo a tutte le forze politiche, alle realtà civiche e a chiunque abbia a cuore la risoluzione delle criticità locali, invitandoli a un confronto aperto e leale. Italica è pronta a scendere in campo con proposte concrete e spirito di collaborazione. Chiunque voglia unirsi a questa nuova battaglia per il rilancio della nostra città troverà in noi un interlocutore serio e determinato”.