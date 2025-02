Pacentro: approvato oggi dal Consiglio comunale il bilancio di previsione 2025-2027

Pacentro,25 febbraio– In Consiglio comunale oggi è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Pacentro, con il riconoscimento del mancato vincolo di 375mila euro nel 2019 sul cantiere della nuova scuola.

“I pacentrani si ritrovano ora- spiega una nota del gruppo “Unione per Pacentro”– un debito che ammonta, per il momento, ad oltre 303mila euro e che dovranno essere ripianati nel prossimo triennio. Sosteniamo convintamente l’Amministrazione Silvestri che sta lavorando con serietà e trasparenza alla riorganizzazione delle risorse comunali e che – malgrado i tempi di magra che si preparano – ha rinunciato ad aumentare le aliquote sulle imposte comunali, ha finalmente tagliato le spese per rappresentanza e rimborsi e procede spedita nel recupero dell’evasione. Mentre la minoranza dell’ex sindaco Angelilli- conclude la nota addossa le responsabilità del debito alla scarsa fantasia degli uffici nel trovare un ‘’escamotage” i pacentrani si rendono conto benissimo delle responsabilità di chi ha esposto le casse comunali a condizioni di criticità che a Pacentro non si vedevano da oltre dieci ann”.