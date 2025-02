Antonietta La Porta, Consigliera regionale

Sulmona, 25 febbraio- Il centro Regionale per i Beni Culturali torna a Sulmona.Il lungo lavoro iniziato con la stesura del testo base del nuovo testo unico della Cultura è arrivato a compimento.Lo ha annuncito questa sera a conclusione dei lavori del Consiglio regionale la Consigliera Antonietta La Porta

“ Quanto fu stabilito allora, oggi è stato formalizzato in Consiglio regionale- spiega La Porta- da Roberto Santangelo,Assessore regionale alla Cultura.

È con grande entusiasmo che annunciamo il ritorno del Centro Regionale per i beni Culturali nella storica città di Sulmona. Questo importante evento rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni della nostra regione. Il Centro Regionale per i Beni Culturali si propone di promuovere e sostenere tutte le politiche culturali della Regione Abruzzo, ed è motivo di soddisfazione restituire centralità a Sulmona con questo importante servizio”.