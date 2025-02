“ll ballo oltre le barriere sociali”.

Quarto incontro del seminario “Caffè Letterario dell’Ateneo D’Annunzio ‘La Metamorfosi del Mondo” a Pescara.

Pescara, 25 febbraio-Il Seminario “La Metamorfosi del Mondo”, nella veste di “Caffè Letterario”, diretto dal professor Andrea Pitasidell’Università D’Annunzio Chieti-Pescara, dopo i tre primi incontri del:

– 16 Gennaio u.s., sul tema “Fiducia e benessere sociale“, a cura dallo psicologo prof. Davide Pietroni;

– 30 Gennaio, “Un menù di lunga vita tra globale e locale“, a cura della fisiologa prof. Tiziana Pietrangelo;

– 13 Febbraio, a cura dell’architetto Massimo Angrilli, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara sul tema “La città è più ecologica della campagna?”; continua la programmazione col quarto incontro, come da calendario, sempre nella ormai nota location: il “Caffè Bistrot Riviera” (ex Camplone), in Corso Umberto 131, (angolo piazza Primo Maggio) a Pescara, dalle 17,30 alle 19,30.

Il tema del 27 febbraio è: “Harlém il ballo oltre le barriere sociali: dallo swing al voguing”, curato dalla dott.ssa Cecilia Serafini.

Sarà un viaggio nel tempo dall’Harlem Renaissance, movimento artistico-culturale afroamericano sorto verso l’inizio degli anni venti negli Stati Uniti, nel noto quartiere di New York, passando così per l’era dello swing, già come evoluzione del jazz, la cui culla si individua fra Kansas City, dello stato nel Midwest USA nel Missouri, e New York, arrivando così al voguing, degli anni novanta, considerato un fenomeno globale che vive tramite musica, concerti, programmi tv ed esibizioni dal vivo.

Si focalizza così sul corpo lo strumento di liberazione e riaffermazione sociale.

Il seminario è aperto a tutti con prenotazione gradita, chiamando allo 085 8961580, come da locandina allegata.

L’ultimo appuntamento di questa prima edizione del Seminario “La Metamorfosi del Mondo” ci sarà il 13 marzo con la prof.ssa Elisabetta Di Mauro, “Donne e potere dall’antica Grecia ad oggi”.

Giovanni Pizzocchia