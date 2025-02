Amministrative: a Sulmona è arrivato il candidato del centro sinistra

Si tratta di Angelo Figorilli giornalista,volto noto della Rai-

Angelo Figorilli

Sulmona,24 febbraio-Per le prossime elezioni comunali a Sulmona, si apprende, dopo un travagliato percorso, che la sinistra si è accordata per il candidato sindaco Angelo Figorilli, sulmonese di nascita, già giornalista RAI e inviato all’estero, ora in quiescenza.

È stato un professionista a livello internazionale, in un’era globalizzata. La sua esperienza non può che dare un notevole apporto, come candidato sindaco, in un città di provincia come Sulmona.

Dopo l’avvocato Tirabassi e il professor Di Ianni con l’ex giornalista Rai Figorilli, quali aspiranti sindaci di spessore culturale, si auspica una dialettica politica che vada a modularsi su frequenze alte, su correttezza ed onestà intellettuale, valori fondamentali di buon auspicio perchè Sulmona risorga.

G.P.