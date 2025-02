Mercoledì Sit-in di protesta dei lavoratori Tua

Sulmona,24 febbraio–Mercoledi 26 febbraio , dalle ore 10.00, presso Piazza Unione a Pescara (davanti uffici Regione Abruzzo), si terrà una presidio organizzato dalle Segreterie Regionali di Filt Cgil- Fit Cisl- Uiltrasporti-Faisa Cisal in merito alla vertenza in atto dei lavoratori della società di trasporto regionale.

In tale momento verranno ribadite le cause alla base della vertenza e le iniziative che le Organizzazioni Sindacali intraprenderanno per contrastare il graduale peggioramento della qualità del servizio pubblico offerto e il costante degrado delle condizioni di lavoro e dei salari dei dipendenti.