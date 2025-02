Sulmona: sabato presentazione del libro “ I carnefici del giudice”

Eric Gobetti

Sulmona, 24 febbraio- “ I carnefici del Duce”. E’ il titolo del libro che sarà presentato Sabato 1° Marzo, alle ore 17,00, presso la Libreria UBIK di Sulmona.Con l’Autore, Eric Gobetti, dialogherà il giornalista Ennio Bellucci. Partecipano, Fulvio Angelini dell’Anpi Abruzzo e Enio Mastrangioli, Segretario della Lega Spi-Cgil Area Sulmona.

Il libro affronta le drammatiche vicende della presenza italiana in Africa e nei Balcani nel corso dell’avventura coloniale fascista e dell’occupazione nazista e fascista della Jugoslavia, da un punto di vista prettamente storico-documentale.

Come si può leggere nel retro della copertina del libro, in Italia, i crimini commessi all’estero negli anni del fascismo costituiscono un trauma rimosso, mai affrontato.Non si parla di eventi isolati, ma di crimini diffusi e reiterati: rappresaglie, fucilazioni di ostaggi, impiccagioni, uso di armi chimiche, campi di concentramento, stragi di civili che hanno devastato intere regioni in Africa e in Europa. Il libro ricostruisce la vita e le storie di alcuni degli uomini che hanno ordinato, condotto, partecipato fattivamente a quelle brutali violenze, cercando di capire se lo hanno fatto per convenienza o scelta ideologica.Una riflessione storica che assume una particolare importanza e rilevanza in prossimità delle Celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista in Italia e della fine del regime fascista. L’Autore, Eric Gobetti, è uno storico freelance, studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento.

Per Laterza ha pubblicato altri importanti libri sull’occupazione in Jugoslavia e sulle foibe. Evento a cura dell’ANPI, Provinciale e Sezione Valle Peligna, con la collaborazione della Lega SPI-CGIL Area Peligna.