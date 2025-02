Domani a Pescara torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 24 febbraio– Domani, martedì 25 febbraio, alle ore 15, nell’Aula consiliare del Comune di Pescara, tornerà a riunirsi il Consiglio regionale.In apertura dei lavori si procederà con la discussione di una serie di interpellanze. La prima, a firma del consigliere D’Amico (Gruppo Misto), “Attuazione del ‘Testo Unico della Cultura’ e stato di avanzamento degli articoli 5, 8, 17, 18, 19 della Legge Regionale”; a seguire quella a firma del consigliere Paolucci (PD), sullo “Stato di attuazione dei lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle ‘Dendalo’” ed infine quella a firma del consigliere Pepe (PD), “Azienda pubblica di servizi alla persona 1 di Teramo: attuale situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Programmazione e rilancio”.

L’Aula proseguirà poi i propri lavori con l’esame dei seguenti progetti di legge: “Riconoscimento e celebrazione manifestazione ‘Marsicaland’”; “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario”; “Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)”.

Si passerà poi al voto di due provvedimenti amministrativi. Il primo, “Bilancio di previsione triennio 2025-2027 – I variazione. Rimodulazione stanziamenti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 (Autonomia del Consiglio Regionale) della L.R. 6 febbraio 2025, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027) (…)”. Il secondo, “Bilancio di Previsione Triennio 2025 – 2027. II variazione. Integrazione e rettifica (…)”.

I lavori si concluderanno con il confronto dell’Aula su due risoluzioni. La prima a firma del consigliere Di Marco (PD), “Aumento del fenomeno della rinuncia alle cure sanitarie nel territorio regionale abruzzese, attività e rimedi” e a seguire quella del vicepresidente Blasioli (PD), “Tutela falda acquifera delle sorgenti del Tirino – testo riformulato”.