Caso Cospito: Boschi (Iv), Delmastro incapace e pericoloso, si dimetta 

Sulmona, 22 febbraio– “Resto garantista anche nei confronti di Delmastro che è non colpevole, come tutti, fino a sentenza definitiva. Ma Delmastro se ne deve andare, e lo pensavo anche prima della sentenza, perché è incapace, inadeguato, pericoloso per quello che dice e che fa come sottosegretario, dagli spari di Capodanno a Biella, al piacere per i detenuti senza respiro, a quello che dice alla polizia penitenziaria”. Lo dichiara la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, in un’intervista a ‘L’Unità’.

“Noi – spiega – non siamo garantisti à la carte come Meloni che riscopre i valori costituzionali solo se condannano i suoi. Meloni e FdI hanno chiesto le dimissioni mie, di Federica Guidi, Josefa Idem, Renzi, Conte, di chiunque. Ora per coerenza Meloni dovrebbe far dimettere Delmastro che è stato condannato e invece lo blinda. Il centrodestra ha questa consuetudine: se c’è una condanna nei loro confronti è una sentenza politica, se c’è un’assoluzione invece è il trionfo della giustizia (vedi Salvini e Open Arms). Chiaramente, vale il principio contrario per gli avversari politici. Delmastro e Meloni sono sempre stati campioni del giustizialismo populista di destra”