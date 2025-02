Il GSSI ottiene un finanziamento FIS di 1,65 milioni di euro

I fondi di ricerca, erogati dal Ministero, al progetto Surface del fisico Giovanni Benato

L’Aquila, la sede Gran Sasso Science Institute (GSSI)

L’ Aquila, 22 febbraio- – Giovanni Benato, ricercatore dell’area di Fisica al Gran Sasso Science Institute, è tra i vincitori del bando FIS – Fondo Italiano per la Scienza, con il progetto SURFACE (Silicon Underground Radiopure Finder of Alpha Contamination Excesses). Il progetto sarà finanziato dal FIS per un ammontare di 1,65 milioni di euro.

Giovanni Benato

Sul modello dell’ERC, il prestigioso programma europeo dedicato alla ricerca di base, il FIS, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, premia progetti caratterizzati da alto contenuto scientifico, originalità e innovatività, presentati da ricercatori emergenti o già esperti. In particolare, Giovanni Benato ha vinto un Consolidator Grant, destinato a ricercatori già con un’anzianità scientifica e un curriculum promettente.

L’obiettivo del progetto Surface è di sviluppare un nuovo strumento per misurare le contaminazioni radioattive contenute nei materiali utilizzati per costruire gli esperimenti di fisica degli eventi rari. In particolare, la tecnologia di Surface sarà impiegata nei tunnel dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN, negli esperimenti di nuova generazione ideati per rivelare la materia oscura o eventi rarissimi mai osservati prima, come il doppio decadimento beta senza neutrini.

Il progetto Surface si avvarrà delle eccezionali competenze nella fabbricazione di rivelatori a bassissimo rumore di fondo e nelle tecniche avanzate di pulizia dei materiali di cui dispongono il GSSI e i Laboratori.