 I provvedimenti in materia di sanità adottati dalla Giunta regionale

L’Aquila, 20 febbraio La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di ieri sera su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione al fondo sanitario regionale (Fsr), limitatamente all’esercizio 2024, ha proceduto alla modifica del riparto del fondo. In sostanza, al fine di valorizzare adeguatamente la componente territoriale, alla luce delle differenze morfologiche esistenti, è stata incrementata proprio la percentuale del fondo destinato a tale componente portandola all’1,5% rispetto al precedente 0,5%, percentuale corrispondente all’assegnazione di una quota pari a 40.253.021 euro.

Questa la ripartizione tra le quattro Asl: Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 18.821.550 euro, Asl n.2 Lanciano-Vasto-Chieti 9.611.004 euro, Asl n.3 Pescara 4.405.044 euro e Asl n.4 Teramo 7.208.253 euro- Sempre su proposta dell’assessore Veri, istituito il registro informatico delle idoneità sportive (R.I.Spo) della regione Abruzzo ad accesso controllato e sicuro in modalità web. Si tratta di uno strumento che garantirà benefici a tutti: agli operatori poiché permetterà di effettuare certificazioni con modalità informatizzata e consentirà la condivisione di alcune informazioni tra le strutture, agli atleti, alle associazioni sportive e agli arbitri perché consentirà di scaricare via web certificati e di verificare in tempo reale la scadenza dei certificati garantendo l’autenticità e la non falsificabilità degli stessi ed alla salute pubblica, perché consentirà l’attività di certificazione solo ai medici titolati