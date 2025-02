Sanità: Paolucci (Pd) sulle Asl:” Nel 2024 deficit da 200 milioni”

Come fare per le coperture? Subito un confronto

Silvio Paolucci Capogruppo Pd

L’Aquila, 19 febbraio- “Il deficit 2024 delle Asl abruzzesi cresce e arriva a 200 milioni di euro, una cifra da noi annunciata da tempo, inevitabile a fronte del pesante disavanzo 2023, prima nascosto e poi ammesso da Marsilio dopo le elezioni regionali di un anno fa. Più volte abbiano sottolineato che la tardiva approvazione dei piani delle quattro Asl, avvenuta solo nel settembre scorso, da un lato avrebbe prodotto tagli draconiani sulla pelle dei cittadini, dall’altro non avrebbe comunque consentito il rispetto degli obiettivi perché non era tecnicamente possibile recuperare in 90 giorni centinaia di milioni di euro. Così gli obiettivi dei piani sono stati abbondantemente sforati, mentre i cittadini continuano a subire e raccontare ogni forma di disservizio, dai tagli su farmaci e dispositivi a volte introvabili, come riportato in numerose inchieste giornalistiche, alle fughe fuori regione per curarsi. Questa è la situazione”, così il capogruppo PD Silvio Paolucci.

“I maggiori trasferimenti dal Ministero come ad esempio quelli derivanti dal cosiddetto “pay-back” farmaceutico serviranno solo a ridurre il deficit complessivo, ma restano due nodi: verranno contabilizzati dalle Asl per salvare i management oppure no? – chiede Paolucci – Poi, nonostante i maggiori ricavi, resta un deficit di 80/90 milioni di euro per coprire il quale all’interno del bilancio della Regione ci sono appena 20 milioni. Dove si prenderanno tali e tante risorse? Non si pensi di ripianare un divario così imponente pescando dai fondi FSC o da altri stanziamenti necessari ai tanti investimenti essenziali per la Regione e magari attraverso una delibera di Giunta. Serve il confronto in Commissione. In quella sede è necessario conoscere le situazioni specifiche di ogni Asl, oggettivamente diverse, affinché ognuno si assuma le sue responsabilità, a partire dal management. Non è una situazione facile. E purtroppo dobbiamo constatare che le nostre denunce si sono dimostrate tutte fondate. Il deficit è ormai significativo e strutturale, il saldo della mobilità esplode arrivando a – 104 milioni, i Livelli Essenziali di Assistenza scendono e i cittadini pagano il costo più elevato del drammatico fallimento della Giunta Marsilio sulla sanità abruzzese”.