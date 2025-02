Sulmona, domani ( ore 17,30) nuovo appuntamento al Caniglia

Con l’orchestra sinfonica dell’Adriatico musiche di Mozart – Rossini – Beethoven – Mendelssohn

Sulmona,15 febbraio– Dopo una parentesi dedicata alla musica pop con l’omaggio alle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti, apprezzate, ascoltate e molte anche cantate dal pubblico del Teatro Caniglia insieme all’interprete Maurizio Vandelli, la programmazione della Camerata Musicale di Sulmona torna al classico con l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico che propone un programma con brani di Mozart, Rossini, Beethoven e Mendelssohn. Il concerto si apre con l’ Ouverture da Le nozze di Figaro di Mozart, quindi la Sinfonia da Il barbiere di Siviglia di Rossini cui segue l’ Ouverture da Egmont op.84 di L. Van Beethoven.

Nella seconda parte del programma la Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” op.90 di Felix Mendelssohn. L’opera è considerata oggi “un omaggio musicale all’Italia che regge il confronto con le più famose opere letterarie e pittoriche che il nostro paese ha ricevuto in dedica nel corso dei secoli”.

Impostosi giovanissimo, musicista colto e cosmopolita, dotato di straordinario talento, Mendelssohn è uno dei grandi protagonisti della scena musicale tedesca dell’Ottocento.

Già famoso a soli 21 anni, in un viaggio in Europa tra il 1829 e il 1831, il clima culturale romano gli ispira una serie di importanti composizioni tra cui La prima notte di Valpurga, grande cantata ispirata dai versi di Goethe, e anche i primi abbozzi della Sinfonia italiana.

Ispirata dalle atmosfere che Mendelssohn trova a Roma e Napoli , la Sinfonia Italiana viene terminata a Berlino nel marzo del 1833 e lo stesso anno eseguita per la prima volta alla Royal Philharmonic Society di Londra, con la direzione dello stesso Mendelssohn. Nonostante il successo la sinfonia viene data alle stampe solo quattro anni dopo la sua morte. Nella durata di circa mezz’ora vi si ritrovano gli stili e i ritmi (saltarella e tarantella) delle due città italiane che lo avevano affascinato.

L’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico nasce dall’esperienza dell’Orchestra del ‘700 Italiano, fondata nel 2010, esibendosi in eventi di prestigio come il Forum Internazionale del Rotary ad Assisi e al Teatro dell’Aquila di Fermo. Nel 2018 si trasforma in Orchestra Sinfonica Puccini, ampliando repertorio e organico. Dal 2019 partecipa a Marche InVita e dal 2018 è orchestra stabile della Stagione Lirica Civitanova all’Opera, riscuotendo unanimi consensi per opere di Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, Donizetti e Mozart. Nel 2021 ha eseguito lo Stabat Mater di Rossini con il Coro Ventidio Basso e il Coro di Santa Cecilia. Nel 2024 evolve in Orchestra Sinfonica dell’Adriatico, accogliendo musicisti da Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Umbria, esibendosi nelle città della Macroregione Adriatica. E’ stata fondata dal maestro Alfredo Sorichetti che ne è il direttore musicale.

Alfredo Sorichetti, vincitore nel 2004 dell’Orchestra Favorite Award al Concorso Vakhtang Jordania, Ha diretto in oltre venti paesi tra Europa, America e Asia, collaborando con più di cinquanta orchestre e riscuotendo unanimi consensi. Ha calcato prestigiosi palcoscenici come la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo, la Dvořák Hall di Praga e la Liszt Academy di Budapest. Ha lavorato con orchestre quali l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Armenian Philharmonic e la Sofia Philharmonic. In Italia è Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica Puccini e della Stagione Lirica “Civitanova all’Opera”.

Dal 2021 è Direttore Ospite dello State Opera Varna, dirigendo opere verdiane. Ha studiato con Ilija Musin, Myung-Whun Chung e Donato Renzetti, perfezionandosi anche nella composizione e nel pianoforte con Giovanni Valentini e Sergio Fiorentino. Raffinato interprete, si esibisce in formazioni cameristiche e nel 2023 è tornato con successo al Musikverein di Vienna.Nella stagione 2024-2025 dirige per la prima volta allo Skopje National Opera, ad Astana Opera e all’ International Opera Festival di Belgrado.

Pianista dotato di intensa capacità espressiva, si esibisce regolarmente in varie formazioni cameristiche.