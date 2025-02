Alto Sangro, calo del 60% di prenotazioni e arrivi

Federalberghi Abruzzo sollecita la Regione ad avviare una campagna di brand reputation

Roccaraso, 14 febbraio- Un calo del 60% delle presenze e delle prenotazioni nell’Alto Sangro, in particolare a Roccaraso. A lanciare l’allarme, dopo le vicende mediatiche delle ultime settimane, che hanno visto protagonista il bacino sciistico di Roccaraso, è la Federalberghi Abruzzo, che ha inviato una nota al sottosegretario alla Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, e al dirigente del Dipartimento Presidenza, Programmazione e Turismo della Regione, Carlo Tereo Landerset.

“Siamo a portare a conoscenza”, si legge nella nota a firma del presidente di Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli, “della situazione allarmante che si sta verificando in Alto Sangro, dopo le note vicende mediatiche accadute nelle ultime settimane. Come confermato dal Presidente della Dmc Alto Sangro Turismo, Ernesto Paolo Alba è in atto un calo significativo, di circa il 60% delle prenotazioni e delle richieste di informazioni da parte dei turisti, in particolare quelli provenienti dal bacino romano.

Alla luce di quanto esposto, si richiede con urgenza un intervento mirato, da parte della Regione, per il rafforzamento della brand reputation dell’Alto Sangro. In particolare, è necessario avviare”, prosegue Giovannelli, “avviare un’azione di comunicazione efficace e tempestiva, capace di dissipare i dubbi e le incertezze che stanno limitando l’arrivo dei visitatori. E’ fondamentale, inoltre, sottolineare con forza che il comprensorio dell’Alto Sangro è pienamente operative in condizioni ottimali e che la sua offerta turistica rimane completamente fruibile. Siamo fiduciosi che, con il supporto delle istituzioni regionali, riusciremo a contrastare questa incresciosa situazione”.

Appello raccolto dalla Regione “che”, fa sapere Giovannelli, “ha già dato disponibilità a rafforzare il brand dell’Alto Sangro, una località turistica che rappresenta una punta di diamante del nostro Abruzzo, tra le più rinomate in Italia, con operatori e una rete di accoglienza strutturata nel tempo, che va valorizzata e accompagnata”.