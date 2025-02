Borsa di studio “San Martino Trust” per sei studenti del Polo Liceale “Ovidio”

A luglio andranno a Londra per studiare l’inglese

Sulmona,12 febbraio Sono Francesca D’Eramo (classe 5B les. Motorio), Giulia Finocchi (classe 4A Liceo economico-sociale); Giuseppe Piccone (classe 4B les. Motorio), Alissa Carla Cruciani, Giulia Colella (5I Linguistico), Giada Bruna Scarsella (classe 4B Liceo Classico) gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Ovidio” vincitori del concorso “San Martino Trust”.

A luglio saranno ospiti a Londra, per un mese dedicato allo studio della lingua inglese. “Monte San Martino Trust” è l’Associazione fondata nel 1989 da Mr. Killby, un prigioniero di guerra che, fuggito dal campo di prigionia di Servigliano, nelle Marche, fu aiutato da una famiglia di Monte San Martino che lo ospitò, salvandogli la vita. Da oltre 35 anni, l’Associazione eroga borse di studio a studenti soprattutto dell’Emilia Romagna, delle Marche e dell’Abruzzo, le regioni che durante la Seconda guerra mondiale, aiutarono maggiormente i prigionieri alleati a fuggire dai fascisti, privilegiando, nella scelta, i discendenti di coloro che furono in prima linea in queste forme di aiuto disinteressato e solidaristico. La borsa di studio consiste in un corso di inglese di quattro settimane a Londra o a Oxford, con vitto e alloggio offerti da una famiglia ospitante.

Presentando la loro candidatura, con il supporto dei loro docenti, gli studenti hanno fatto una ricerca sulla Resistenza umanitaria, arricchendola con le motivazioni che li hanno portati a partecipare a questa selezione. Nel condurre queste ricerche, alcuni studenti hanno scoperto alcuni legami con i protagonisti della Resistenza: Giuseppe Piccone, per esempio, ha scoperto che il bisnonno è stato tra coloro che hanno ricevuto una ricompensa per l’aiuto dato agli alleati. Altri studenti si sono occupati degli episodi più noti della resistenza umanitaria in Abruzzo, come quelli di Iride Imperoli e Michele Del Greco, evidenziando come la storia sua costellata di piccoli episodi di eroismo che hanno reso grande il nostro territorio. Congratulazioni ai nostri studenti per questa importante affermazione.