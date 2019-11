37° Sulmona International Film Festival, il programma Venerdì 8 novembre 2019

Sulmona,8 novembre– La mattina sarà dedicata alla masterclass, dedicata al cinema di Quentin Tarantino, tenuta dal critico Davide Stanzione (redazione di Longtake) che si terrà presso la Biblioteca del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sulmona.

Gli appuntamenti pomeridiani inizieranno alle ore 17: saranno ospiti del Festival il regista Antonello Schioppa (Dove si va da qui), Danilo Corbellini Scarcia (88) per la sezione Spazio Abruzzo e, per concludere in bellezza la serata con il dopofestival, il cantautore romano The Niro che terrà un concerto presso Bionico alle ore 23.

Il programma della giornata

17.00 – 19.00 (in concorso)

KAPITALISTIS by Pablo Munoz Gomez (FRANCE/BELGIUM)

YOUSEF by Mohamed Hossameldin (ITALY)

SISTER by Siqi Song (USA) – Italian première

ALL CATS ARE GREY IN THE DARK by Lasse Linder (SWITZERLAND)

MOTHER OF by Gan de Lange (ISRAEL)

HUBRIS by Ian Isak (DENMARK)

THINGS WERE BETTER BEFORE by Lu Pulici (ITALY)

DOVE SI VA DA QUI by Antonello Schioppa (ITALY) – World première

19.00 – 21.00 (in concorso)

FRONTIERA by Alessandro Di Gregorio (ITALY)

CADOUL DE CRACIUN by Bogdan Muresanu (ROMANIA)

FLORENCE by Emanuele Daga (ITALY/USA) – International première

THE NEIGHBORS’ WINDOW by Marshall Curry (USA)

THE VAN by Erenik Beqiri (ALBANIA)

21.00 (Spazio Abruzzo, fuori concorso)

88 by Danilo Corbellini Scarcia (ITALY)

21:15 (Lungometraggi, fuori concorso)

MARTIN EDEN by Pietro Marcello (ITALY/FRANCE)

SINOSSI: Nella Napoli dei primi anni del XX secolo il giovane marinaio Martin Eden, proletario individualista in un’epoca squarciata dalla nascita di movimenti politici di massa, sogna di diventare uno scrittore e conquista l’amore di una giovane borghese grazie al suo bagaglio culturale da autodidatta, ma sente che sta tradendo le proprie origini.

23:00 (Concerto presso Bionico)

Concerto di The Niro

Oltre il cinema

Presso il Cinema Pacifico sarà possibile inoltre visitare le mostre “TRANSIBERIANA D’ABRUZZO , immagini, storie e suggestioni” con fotografie di Luca Del Monaco e “PAESAGGI DI PROVINCIA”, con acquerelli di Pierluigi Antonucci. La sezione “Oltre il cinema” è stata curata in collaborazione con il Laboratorio d’arte MAW. (h. 9,00)