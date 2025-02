Al Tennis Club di Sulmona il Raduno Nazionale Juniores Tennis Wheelchair 

Sulmona-12 febbraio- Si terrà da venerdì 14 al 16 febbraio al Tennis Club di Sulmona il Raduno nazionale Juniores di Tennis Wheelchair, con i migliori 4 giocatori, under 18 italiani. Si tratta di Lorenzo Politano’, Andrea Roccano, Lorenzo Valentini, Matteo Di Rino Il raduno si svolgerà per tutto il fine settimana e sarà un’importante occasione di allenamento e preparazione in vista dei prossimi appuntamenti di attività nazionale e internazionali.

Gli atleti avranno l’opportunità di migliorare le loro abilità tecniche e strategiche grazie a sessioni intensive di pratica e gioco.

Obiettivi del Raduno: Miglioramento Tecnico: Sviluppare le capacità individuali e di squadra.Preparazione Competitiva: Prepararsi per le prossime competizioni nazionali e internazionali.Crescita Personale e Sportiva: Promuovere lo spirito sportivo e la collaborazione tra i giocatori.

Questo raduno rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita dei giovani talenti del tennis in carrozzina, offrendo loro l’opportunità di allenarsi in un ambiente stimolante e competitivo. Sarà ovviamente presente, per tutto il raduno, il CT della nazionale italiana Tennis Wheelchair Giancarlo Bonasia.