 Sulmona: venerdì  presentazione del libro, “Riprendiamoci le chiavi di casa” di Marco Rizzo 

Sulmona, 12 febbraio-Sarà presentato a Sulmona venerdì prossimo il 14 febbraio 2025 alle ore 17:30 il libro di di Marco Rizzo, intitolato “Riprendiamoci le Chiavi di Casa”.

L’iniziativa promossa dall’Associazione “ Aldo Moro” si svolgerà alle ore 17,30 presso il Cinema Pacifico in Via Roma

Durante l’evento, Marco Rizzo sarà intervistato dai giornalisti Chiara Buccini e Sergio Venditti. Sarà un’opportunità unica per ascoltare direttamente dall’autore i retroscena e le ispirazioni che hanno portato alla creazione di questo libro coinvolgente

”Riprendiamoci le Chiavi di Casa”, spiegano i promotori,è un’opera che promette di stimolare la riflessione e il dibattito su temi di attualità e di grande rilevanza sociale.