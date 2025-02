Tutela dei minori, Diocesi di Sulmona- Valva promuove incontri sulla genitorialità

Sulmona , 11 febbraio – La Diocesi di Sulmona-Valva si dimostra ancora una volta attenta alle esigenze delle famiglie e dei minori, ponendosi all’avanguardia nella promozione di iniziative a sostegno della genitorialità e della tutela dei minori. In quest’ottica, l’Ufficio di Pastorale Familiare e il Servizio Diocesano Tutela Minori e adulti vulnerabili, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico, propongono tre incontri dedicati alla genitorialità sul tema dell’educazione dell’Intelligenza Emotiva.

“In quanto Vescovo di questa Diocesi, desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa lodevole iniziativa,” dichiara Mons. Fusco, vescovo di Sulmona-Valva. “Il nostro obiettivo primario è di offrire un sostegno concreto alle famiglie, aiutandole ad affrontare le sfide educative del giorno d’oggi. L’educazione all’Intelligenza Emotiva riveste un’importanza cruciale nel favorire lo sviluppo di individui equilibrati e capaci di costruire relazioni sane e significative. Sono fiducioso che questi incontri si riveleranno un’occasione preziosa per i genitori, offrendo loro strumenti utili per una crescita personale e per una migliore gestione delle dinamiche familiari.”

Gli incontri, strutturati in una parte introduttiva di accompagnamento spirituale e approfondimento biblico a cura di don Fabio D’Alfonso e in una parte teorico-pratica con riflessioni frontali e attività laboratoriali di gruppo, a cura dei relatori e del Servizio Diocesano Tutela Minori, si terranno presso il Centro Pastorale nell’Auditorium “San Panfilo” in Sulmona nel periodo febbraio-aprile 2025 e saranno ripetuti a Castel Di Sangro nel periodo settembre-dicembre 2025.

“In risposta all’appello del Vescovo affinché gli Uffici Pastorali collaborino sempre più tra di loro, abbiamo lanciato con entusiasmo questa proposta, poiché riteniamo fondamentale offrire un sostegno integrato alle famiglie,” afferma la referente della Tutela dei Minori, la dott.ssa Lucia Colalancia.

“La sinergia tra diverse competenze pastorali permette di affrontare in modo più completo le tematiche legate alla genitorialità, offrendo un accompagnamento a 360 gradi. Siamo convinti che questa collaborazione porterà frutti significativi, contribuendo a creare un ambiente sempre più accogliente e supportivo per le famiglie della nostra Diocesi.”

Parallelamente all’iniziativa di sostegno alla genitorialità, il Servizio Diocesano Tutela Minori è attivo nella formazione degli operatori pastorali. Recentemente, infatti, si è tenuto un incontro con le Foranie di Corfinio e di Popoli presso la casa dei Padri Maristi a Pratola Peligna. La dott.ssa Colalancia, dopo aver presentato la mission del Servizio, ha illustrato le linee guida e le buone prassi da adottare per la tutela dei minori in ogni ambito ecclesiastico. Il confronto con gli operatori pastorali e con i sacerdoti presenti ha permesso di delineare gli ambiti e gli aspetti che possano rendere le comunità sempre più attente alla tutela dei più piccoli.

Sarà attivo un servizio di baby-sitting per agevolare la partecipazione dei genitori.