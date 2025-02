Preoccupazione a Scanno: le Figlie di Maria Ausiliatrice potrebbero lasciare il paese unica loro sede in Abruzzo.

Presentata una Interrogazione del gruppo “ Scanno futura”

Scanno, 10 febbraio- Con una interrogazione urgente al sindaco Giovanni Mastrogiovanni il Consigliere comunale della lista ‘Scanno Futura”, Fernando Ciancarelli, ha riproposto il problema per sapere “se corrisponda al vero che, nel settembre prossimo venturo, le Figlie di Maria Ausiliatrice lasceranno la casa di Scanno, unica loro sede in Abruzzo”.

Dopo aver ricordato che questa prestigiosa Istituzione in oltre 70 anni della loro presenza a Scanno, unica sede in Abruzzo dell’Ispettoria Romana San Giovanni Bosco (Fmairo), hanno visto crescere tantissime generazioni di cittadine e cittadini nelle loro aule e nel cortile dell’asilo, animate dallo spirito salesiano e per il Centtro turistico sarebbe una perdita pesante

“In data 7 novembre 2024, aggiunge Ciancarelli, durante il Consiglio Comunale, questo Gruppo Consiliare rappresentò al signor Sindaco le proprie perplessità circa l’inerzia verso la risoluzione delle problematiche inerenti all’Asilo di Infanzia Buon Pastore di Scanno e propose al signor Sindaco di farsi, prima possibile, promotore e risolutore per la difesa di questa vitale istituzione scannese; questo importantissimo ente morale, con sede a Scanno in via don Bosco 4, ospita dal 2 agosto 1954, la casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice; innumerevoli sono state le attività promosse e gestite dalle Figlie di Maria Ausiliatrice negli anni e che all’attualità permangono la Scuola dell’Infanzia Paritaria e l’Oratorio.”

Dopo aver ricordato che “il 17 gennaio 2025, il Sindaco di Scanno, insieme a altre tre figure istituzionali del nostro paese, ha preso parte ad un incontro convocato presso la sede romana dell’Ispettoria Romana San Giovanni Bosco e, in tale riunione, sono state palesate molte incertezze circa il proseguo della missione a Scanno delle suore salesiane di don Bosco” l’interrogante chiede di sapere “ perché il signor Sindaco, in caso affermativo, non abbia ritenuto di darne notizia ai consiglieri comunali nell’ultimo Consiglio Comunale del 7 febbraio u.s.;perché il signor Sindaco, in caso affermativo, non abbia ritenuto, a oltre venti giorni da tale incontro, darne informativa a tutta la cittadinanza promuovendo un’assemblea pubblica;se corrisponda al vero che, nel settembre prossimo venturo, le Figlie di Maria Ausiliatrice lasceranno la casa di Scanno, unica loro sede in Abruzzo;quali sono le criticità palesate nell’incontro romano che, se non rimosse in tempo, costringeranno le suore salesiane a abbandonare Scanno e l’Abruzzo; quali iniziative ha intrapreso fino a oggi e/o ritiene di intraprendere prossimamente, in qualità di Sindaco, al fine di scongiurare che lo spirito salesiano, faro ineguagliabile di educazione, socialità e volontariato, abbandoni il nostro territorio dopo decenni di fruttuosa presenza; se non ritiene urgente favorire un incontro pubblico, per relazionare ai consiglieri comunali e a tutta la cittadinanza in ordine a quanto sta accadendo.”