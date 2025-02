I giovani Dem ricevuti dall’Assessore regionale alla Cultura per parlare della nuova legge e della riapertura delle biblioteche

Sulmona, il ‘ caso’ di Palazzo Portoghesi sede della biblioteca regionale chiuso da sette anni

Sulmona, 10 febbraio-Il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno e la vicesegretaria Pia Finoli sono stati ricevuti dall’assessore regionale all’Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo.

L’incontro aveva l’obiettivo di presentare la proposta di legge dei Giovani Democratici per la riforma del diritto allo studio per gli studenti delle scuole medie e superiori.

La proposta di legge regionale introduce il diritto alla connettività (conquista sudata dalla Casa Di Vetro a Sulmona), percorsi di educazione sesso-affettiva nelle scuole, educazione alimentare, la creazione di un welfare studentesco, le carriere alias, oltre che ovviamente il sostegno allo studio con borse di studio, trasporti, libri di testo.

Assessore Santangelo con i giovani Dem

“Durante la riunione, Gileno e Pinoli hanno sollevato la questione a noi cara delle biblioteche regionali e per questo li ringraziamo- scrivono in una nota i due giovani di Sulmona Marco Alberico, e Giulia Di Rienzoche da mesi si battono per la riapertura di Palazzo Portoghesi sede della biblioteca regionale e per la creazione di nuovi e piu’ funzionali “spazi per lo studio- rimarcando gli orari ridotti e le chiusure pomeridiane che lasciano Sulmona priva di luoghi adibiti alla studio e alla formazione in senso lato. Gli studenti delle aree interne hanno difficoltà ad accedere a spazi culturali non mediati dal consumo. A Sulmona il punto di incontro è il bar e non la biblioteca.

I giovani del Comitato biblioteca Di Rienzo,Alberico ed altri mentre incontrano i consiglieri regionali Paolucci e Alessandrini

L’Assessore Santangelo ha riconosciuto le criticità esistenti e ha convenuto sulla necessità di intervenire. I Giovani Democratici hanno promesso che continueranno le loro visite ispettive presso le biblioteche della regione per monitorare la situazione. Noi comitato della biblioteca sull’onda di ciò, vorremo ringraziare l’Assessore Roberto Santangelo per aver compreso il problema e vorremmo chiedergli un incontro al fine di spiegargli al meglio le problematiche e di fornirgli tutto il materiale in nostro possesso.

Speriamo che questa battaglia si possa concludere il prima possibile e che partendo da Sulmona l’Abruzzo possa riformare al meglio la propria situazione delle biblioteche, perché è inaccettabile che la terra che ha dato i natali a Silone, D’Annunzio, Ovidio sia limitata a livello culturale, quando invece potrebbe essere il punto da cui ripartire per una rinascita di qualità”.