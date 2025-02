Governo: Renzi, ormai l’Italia di Meloni assomiglia a una ‘Repubblica delle  banane’. 

Sulmona,9 febbraio– “Piu’ che l’isolamento internazionale temo l’impazzimento istituzionale interno. L’Italia di Meloni assomiglia a una Repubblica delle banane”. Lo sostiene il leader di Italia viva Matteo Renzi che, in un’intervista a Repubblica, commenta la decisione dell’Italia di non sostenere la Corte penale internazionale dagli attacchi di Trump. “Solo nell’ultima settimana – prosegue Renzi – i servizi segreti denunciano la procura di Roma.

Il governo compra un software che viene usato contro giornalisti. Mantovano manda pizzini alla Rai sui voli di Stato per attaccare Lo Voi. Bruno Vespa fa il portavoce del governo in prima serata, ma la Vigilanza Rai e’ bloccata dall’ostruzionismo della maggioranza. E poi la vergogna morale e politica della Meloni su Almasri. Il posto di quel killer e’ il carcere: e’ un torturatore, un violentatore di bambini. Se pero’ c’e’ un interesse nazionale, la premier deve dirlo in Aula. O mettere il segreto di Stato. Lei invece e’ scappata. Hanno fatto una figura indecorosa. Lei e’ una influencer, non una statista. Non ha voluto sporcare la sua immagine: aveva dichiarato guerra ai trafficanti di uomini dal palco di Atreju. E invece i trafficanti li scarcera col volo di Stato”.