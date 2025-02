Lunedì Jacopo Lupi sarà ospite a Casa Sanremo

per presentare il libro ” L’altra metà di Giove”

Sulmona, 8 febbraio– Lunedì 10 febbraio alle ore 15, l’editore e scrittore sulmonese Jacopo Lupi sarà ospite a Casa Sanremo, l’esclusiva area hospitality del Festival della Canzone Italiana, per presentare il libro “L’altra metà di Giove”, scritto insieme alla Costellatrice Familiare Mariateresa Rossini.

L’intervista sarà trasmessa in differita su Rai Libri, offrendo così una prestigiosa vetrina al romanzo e alle attività della casa editrice Lupieditore.

Casa Sanremo rappresenta un polo di grande rilievo per il mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e del giornalismo, accogliendo personalità illustri, addetti ai lavori e ospiti d’eccezione. Un vero e proprio punto d’incontro che, durante la settimana del Festival, catalizza l’attenzione del grande pubblico e promuove le eccellenze del Made in Italy.Essere presenti in un contesto così prestigioso è un’occasione unica per dare visibilità a “L’altra metà di Giove”, un’opera che unisce narrativa e crescita personale, ma anche per far conoscere al grande pubblico le attività e la missione editoriale della Lupieditore.