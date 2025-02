D’Eramo (Masaf): Grazie a forze dell’ordine garantita anche sicurezza alimentare

-intensificati i controlli a tutela salute e Made in Italy-

Luigi D’Eramo (Masaf)

Sulmona, 8 febbraio-“La sicurezza dei cittadini per noi è prioritaria. Ed è fondamentale garantirla anche a tavola. Per questo, fin dal primo giorno di Governo, sono state intensificate le azioni per tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari italiani, grazie al lavoro coordinato della cabina di regia composta da Icqrf, Carabinieri, Gdf, Agenzia delle Dogane e Capitanerie di Porto. Il nostro ringraziamento va alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che lavorano quotidianamente con dedizione per tutelare le nostre eccellenze e la nostra sicurezza alimentare”, così in una nota il sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo.

“Tra settembre e dicembre del 2024 – ricorda il sottosegretario – sono stati effettuati in Italia controlli su oltre 10 milioni di chilogrammi di prodotti, scoprendo frodi e pratiche scorrette su prodotti importati, marchi Dop, Igp e biologici. Sono stati sequestrati oltre 800.000 kg di prodotti irregolari ed emesse sanzioni per quasi 450.000 euro”. “Aumentano i controlli – prosegue D’Eramo – anche in settori che consideriamo strategici per la salvaguardia della biodiversità come quello apistico. Grazie all’operazione Miele 2023, frutto dell’intesa fra Gdf e Icqrf per la tutela dei mieli italiani, sono state sequestrate 22 tonnellate di miele senza tracciabilità proveniente da Stati europei ed extraeuropei, tra cui Romania, Turchia, Cina e Vietnam, e di 3,4 tonnellate di sostanze illecitamente impiegate nella produzione di miele bio. Inoltre la Cabina di regia dei controlli agroalimentari tutela anche le imprese che operano all’estero, contrastando l’Italian sounding e difendendo il vero Made in Italy”, conclude D’Eramo.