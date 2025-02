Terzo incontro del seminario “Caffè Letterario dell’Ateneo D’Annunzio ‘La Metamorfosi del Mondo”.

Sulmona,8 febbraio-Il Seminario “La Metamorfosi del Mondo”, nella veste di “Caffè Letterario”, diretto dal prof. Andrea Pitasi dell’Università D’Annunzio Chieti-Pescara, dopo i due primi incontri del:

– 16 Gennaio u.s., sul tema “Fiducia e benessere sociale“, a cura dallo psicologo prof. Davide Pietroni;

– 30 Gennaio, “Un menù di lunga vita tra globale e locale“, a cura della fisiologa prof. Tiziana Pietrangelo;

continua la programmazione della prima edizione in cinque incontri, sempre nella ormai nota location: il “Caffè Bistrot Riviera” (ex Camplone), in Corso Umberto 131, (angolo piazza Primo Maggio) a Pescara.

Il terzo incontro si svolgerà giovedì 13 Febbraio, dalle ore 17,30 alle 20,00 a cura dell’architetto Massimo Angrilli, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara sul tema “La città è più ecologica della campagna?”.

La prenotazione è gradita, chiamando allo 085 8961580, come da locandina allegata.

Il titolo dell’incontro prende spunto dall’omonimo libro del giornalista americano David Owen “Green metropolis. La città è più ecologica della campagna?”

L’obiettivo dell’incontro è quello di stimolare la riflessione sull’impatto ecologico della città rispetto alla campagna. Si parlerà pertanto di stile di vita sostenibile, densità urbana ed insediamenti abitativi, della riduzione dei consumi energetici, mobilità sostenibile, consumo dell’uso del suolo e così via, in una modalità che vedrà i partecipanti molto coinvolti e non annoiati.

Giovanni Pizzocchia