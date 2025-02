Sulmona:  presentato il candidato sindaco del centrodestra Luca Tirabassi

Luca Tirabassi (centrodestra)

Sulmona.7 febbraio- La conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco di Sulmona avv. Luca Tirabassi, era prevista alle ore 16.00, presso l’Hotel Meeting. In realtà è parsa più una prova tecnica, preliminare alla campagna elettorale, durata due ore, prima che ai giornalisti locali presenti fosse concessa la parola.

Una sala molto gremita con la presenza dei vari leader del centro destra e con vari interventi a rappresentare i simboli della coalizione e di chi siede negli scranni locali, provinciali, regionali, del senato e del parlamento.

L’ultimo intervento del presidente regionale Marsilio, che ha ricordato di essere originario di Tocca da Casauria e di come, in giovane età era Sulmona il polo attrattivo su cui orbitava.

Il candidato Tirabassi, promosso dalla coalizione di centrodestra, si è così presentato. Ha evidenziato come lui non abbia mai avuto tessere di partito, pur essendo figlio di un integerrimo socialista, insegnante.

Nel suo palmares curriculare ha mostrato i meriti professionali, in ambito accademico per un dottorato e in ambito forense, quale penalista, oltre ad essere stato eletto presidente dell’ordine del foro di Sulmona.

Un punto oggettivamente di forza e non solo per le indubbie capacità oratorie, per un candidato aspirante ad essere primo cittadino della città ovidiana, attanagliata da moltissime problematiche.

Giovanni Pizzocchia