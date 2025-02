E’ partita la lunga corsa di Luca Tirabassi per la conquista di Palazzo San Francesco

Sulmona,7 febbraio– E’ partita di fatto oggi pomeriggio la lunga corsa dell’avv. Luca Tirabassi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona per la conquista di Palazzo San Francesco sede dell’Assemblea comunale della città. Tirabassi è sostenuto da una coalizione ampia di centrodestra ( Lega, Forza Italia,Fratelli d’Italia, Noi moderati) piu ‘ Sulmona al centro” e ‘Unione di Centro’ che ancora definisce bene la sua partecipazione e che comunque questa sera non era presente anche se in sala c’è stato un collegamento da remoto con il suo Segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio. Sciolti allora tutti i dubbi e riserve. Si,No, Forse? Sicuramente bisognerà aspettare qualche giorno ancora

Presenti a seguire la manifestazione molti protagonisti della politica abruzzese a cominciare dal Presidente della Regione Marco Marsilio,dai parlamentari Nazario Pagano (Segretario regionale di Fdi), Sigismondi( Segretario regionale di Fdi), Liris (Fdi),il Sottosegretario D’Eramo ed il Capo gruppo in Regione Vincenzo D’Incecco (Lega), Paolo Tancredi (Segretario regionale di Noi Moderati), i Consiglieri regionali Marianna Scoccia (Vice Presidente del Consiglio),Maria Assunta Rossi(Fdi),Antonietta La Porta (Forza Italia),Massimo Verrecchia (Capogruppo Fdi), Carla Mannetti (Lega). E poi tanta altra gente soprattutto amministratori dei centri vicini, sostenitoridei vari partiti. Quindi aria festosa e un clima disteso che rappresenta secondo esperti e curiosi un buon segnale.

Non sono emersi segnali concreti di programmazione e di scelte strategiche che la coalizione intende portare avanti per i prossimi anni che in molti aspettavano al di là di formalismi, auguri e annunci di grande disponibilità a lottare sempre per bene della città e del territorio. E poi? Al di la dello sforzo che si intende portare avanti con la guida di una persona che gode simpatia e apprezzamento non abbiamo colto segnali precisi.

Ad esempio nessuno dei tanti personaggi che si sono succeduti nel testimoniare incoraggiamento a Tirabassi e alla sua coalizione ha spiegato ai presenti la ragione vera che ha spinto i nove eroi di Palazzo San Francesco che hanno sfiduciato il sindaco uscente Di Piero e messo la città in ginocchio già da quasi due mesi in una fase tanto delicata come quella che stiamo attraversando.

Così come è apparsa strana la presenza del Presidente della Regione, quindi anche di tutti i sulmonesi, ad una manifestazione elettorale di parte come quella di oggi dimenticando che il suo ruolo istituzionale lo dovrebbe porre lontano e al di sopra di questi giochi e se proprio non si puo’ negare a nessuno di partecipare a questi eventi almeno dal Presidente della Regione a Sulmona dovrebbe raccontare il lavoro ed i risultati conseguiti in questi sei anni del suo mandato per la città di Ovidio.

Probabilmente ne parlerà nelle prossime settimane per le cose fatte e per le tante ancora da fare.

Ecco perché, al di là di questi aspetti spiccioli, la manifestazione di oggi sicuramente un risultato è riuscita a coglierlo.

Ha rimesso al centro della politica abruzzese il ruolo della nostra città,ha rianimato,per fortuna, un dibattito politico che negli ultimi tempi è apparso sbiadito e insignificante, ha riacceso una speranza per sognare che questa volta Sulmona saprà individuare,al di là del colore e della coalizione politica, persone coerenti che non cambiano padrone e bandiera troppo spesso, che vogliono bene alla città, capaci di dialogare costantemente e costruire una forte solidarietà civica a Sulmona e nel territorio. E.. scusate se è poco

L. Man.