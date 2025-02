 Sulmona: ” Grazie a  PD e M5S presentato emendamento salva tribunale”

Una città senza sindaco sicuramente piu’ debole in questa battaglia-

Sulmona, 6 febbraio-Si discute in queste ore in Senato il decreto milleproroghe e tra le norme al vaglio del Parlamento c’è anche quella che riguarda la salvezza del tribunale di Sulmona. Il Governo non ha inserito nel testo originario del decreto alcuna proroga per Sulmona e per le altre sedi giudiziarie abruzzesi, ma il senatore del PD Michele Fina con la senatrice Di Girolamo (M5S) ha presentato emendamenti per concedere l’apertura di tribunali e procure fino al 1 gennaio 2027, così da avere il tempo di approvare la definitiva riforma delle sedi giudiziarie.

“Il centrodestra dunque sta ignorando la battaglia e la rivendicazione legittima di una città e di un territorio- si legge in una nota del Pd-che sarebbero sconvolti socialmente ed economicamente dalla chiusura del Tribunale con trasferimento a L’Aquila. I parlamentari di destra del territorio che fanno scorribande e riunioni in Valle Peligna si dimenticano di presentare emendamenti a tutela del territorio ma poi si dichiarano paladini di Sulmona. Se hanno davvero a cuore la nostra città votino gli emendamenti presentati da Fina e Di Girolamo, altrimenti stiano lontani da Sulmona. E il candidato Sindaco Tirabassi, cosa ha da dire? Onorerà il suo ruolo di aspirante sindaco, il suo ruolo di presidente dell’ordine forense oppure starà all’ordine di partito continuando a restare muto?

Qualcuno ha voluto lasciare questa città senza un sindaco e senza un’amministrazione in carica indebolendo la capacità di essere difesa e di combattere anche per la vicenda Tribunale. Un altro motivo per cui la storia giudicherà a dovere coloro che se ne sono resi responsabili con l’ignavia delle dimissioni di massa. Speriamo che la stessa ignavia non paralizzi il silente Tirabassi: fino ad oggi nessuno ha sentito la sua voce sul tribunale, chissà se la sentiremo”