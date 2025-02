Sulmona: l’appello di Bianchi (DS), “salvaguardare il Tribunale della città”

Elisabetta Bianchi

Sulmona, 6 febbraio– “Accogliamo di buon grado l’invito a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco del centrodestra riunito Luca Tirabassi”.Lo annuncia Elisabetta Bianchi (Direzione Sulmona”

“L’ occasione è proficua- spiega Bianchi- per tornare a ribadire con urgenza la necessità di ottenere al più presto la formalizzazione della volontà del governo Meloni -che abbiamo sempre convintamente sostenuto- di salvaguardare degli uffici giudiziari abruzzesi ed in particolare di quelli di Sulmona, Tribunale e Procura della Repubblica, intesi come presidi inscindibili e compresenti nella nostra Città che saranno soppressi alla data del 1 Gennaio 2026.

L’occasione più vicina si presenterà Lunedì prossimo 10 Febbraio quando la legge di conversione del milleproroghe approderà nell’aula del Senato per la votazione e, nonostante il termine per gli emendamenti sia scaduto, sia il governo che il relatore possono ancora presentare un emendamento di proroga della chiusura degli uffici giudiziari sino all’ultimo minuto utile cioè quando il provvedimento è ancora in discussione in aula.

Inserire l’emendamento di proroga è di vitale importanza sia per prevenire ulteriori e sempre possibili incidenti di percorso e ritardi nell’approvazione dell’annunciato disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria, sia per consentire la serena programmazione dell’attività giudiziaria per l’anno 2026.

La proroga tecnica si può fare sin da ora – conclude-se la volontà governativa è matura così come appare. Questo è l’appello che rivolgiamo al Presidente Marco Marsilio, ai parlamentari tutti, al Comitato per la Salvaguardia dei Tribunali abruzzesi la cui azione negli ultimi mesi appare un pò disorientata, perché dalle rispettive posizioni, proseguano con l’utilizzo di ogni strumento utile alla coltivazione delle nostre ragioni”Elisabetta Bianchi – Direzione Sulmona