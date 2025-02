Aeroporto, Alessandrini rivela: non c’è stato nessun inizio dei lavori il 5 febbraio 2024

Erika Alessandrini (M5S)

L’Aquila, 6 febbraio- La Commissione di Vigilanza si è riunita questa mattina per fare chiarezza sulla vicenda dell’Aeroporto d’Abruzzo. Sotto le domande della Consigliera regionale del M5S Erika Alessandrini, i tecnici della Saga “non hanno potuto fare altro che confermare quanto denunciato ieri dal Movimento 5 Stelle: il 5 febbraio 2024 non c’è stato alcun vero inizio lavori per l’allungamento della pista. A rivelarlo è stata la stessa responsabile del procedimento della SAGA, che segue il cantiere. Un’ammissione cruciale, avvenuta poco prima che il collegamento internet con la Commissione Vigilanza cadesse improvvisamente”. E’ quanto si legga nella nota a firma di Alessandrini che aggiunge: “Un’interruzione provvidenziale ma quello che conta è che oggi è emersa la verità: Marsilio ha ingannato gli abruzzesi con un finto avvio dei lavori, in un finto cantiere, in modo strumentale alla propria rielezione. I veri lavori, senza alcun ritardo, sono iniziati soltanto tre mesi dopo, il 6 maggio 2024, lontano ormai dal momento elettorale.”

Ugualmente grave, secondo Alessandrini, è il ruolo della SAGA, società pubblica coinvolta nell’operazione. In Commissione abbiamo ascoltato tentativi di minimizzare l’accaduto, come se fosse una ‘normale’ propaganda elettorale. Ma non lo è. È un uso distorto delle istituzioni per fini politici e il coinvolgimento della Saga in questa vicenda è inaccettabile e va chiarito fino in fondo. Perché la presenza nella conferenza stampa ‘farsa’ dello scorso anno del vicepresidente della SAGA Alessandro D’Alonzo, che affermava insieme al Presidente Marsilio, che i lavori di allungamento della pista dell’aeroporto iniziavano quel giorno, non si allinea con quanto dichiarato oggi in Commissione dalla stessa Saga e con i documenti ufficiali e cioè che quel giorno non esisteva nessun cantiere e non c’era nessun lavoro da eseguire. E che, in piena campagna elettorale, una società pubblica si sia prestata a sostenere dichiarazioni non veritiere di una specifica parte politica, a discapito della realtà dei fatti, con chiaro intento di favorire elettoralmente il candidato Marsilio, non è accettabile né amministrativamente né eticamente.

“Il Movimento 5 Stelle sottolinea inoltre come il finanziamento per i lavori dell’aeroporto sia stato stanziato da forze politiche ora in minoranza. Se quei soldi non fossero stati messi a disposizione – conclude Alessandrini – Marsilio non avrebbe potuto inscenare la sua farsa. Noi lavoriamo per il bene dell’Abruzzo, lui usa le infrastrutture come set per la sua propaganda”.

A causa dei problemi tecnici che hanno interrotto la seduta, la Commissione Vigilanza sarà riconvocata per ottenere risposte definitive da SAGA. “Non lasceremo cadere questa vicenda. Vogliamo sapere chi ha autorizzato l’accesso e la mobilitazione di mezzi e operai prima dell’inizio ufficiale dei lavori e con quale motivazione se non addirittura una pressione politica. Serve ripristinare serietà e rispetto delle istituzioni, perché gli abruzzesi meritano verità, non messinscene elettorali”