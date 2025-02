Presentazione progetti finalisti XIV edizione Start Impresa e proclamazione vincitore

Sei gli aspiranti imprenditori finalisti del corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria

Pescara, 5 febbraio – Verrà proclamato venerdì 7 febbraio mattina nella sala Orofino della sede di Via Raiale 110 bis il vincitore di Start Impresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, giunto alla sua quattordicesima edizione.

Sei i progetti più meritevoli ammessi alla finale: verranno presentati dagli aspiranti imprenditori e valutati dalla giuria di esperti.

Start Impresa non è un semplice contest che premia l’idea migliore, ma un percorso formativo – iniziato lo scorso settembre con 35 iscritti – che fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per costruire il motore e sviluppare le loro idee. Permette ai partecipanti di capire realmente come costituire una azienda o una start up di successo e impostare un progetto d’impresa, avvalendosi anche della partecipazione di autorevoli partners istituzionali come MONTE DEI PASCHI, FIRA e FIDIMPRESA ITALIA.

Il programma prevede dalle ore 9:00 l’introduzione da parte dei promotori del progetto, tra cui Massimo Cesarino – presidente Sezione Servizi Innovativi, Paolo Campana – vicepresidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Referente Start Impresa, Giammario Cauti – Vice Presidente Sezione Servizi Innovativi.

Dalle ore 9:30 avverrà la presentazione dei progetti finalisti, mentre alle h. 10:45 è prevista la premiazione a cura dei componenti della Giuria, tra cui compaiono anche Donatella Vernisi – Direttore territoriale imprese e private Abruzzo-Molise-Frosinone di Banca Monte Dei Paschi Di Siena, Germana Pitotti – Direttrice Fidimpresa Italia, Lucio Laureti – imprenditore della Sezione Turismo, Antonella Marrollo – imprenditrice della Sezione Edile, Antonio Monteferrante – presidente della Sezione Sanità, Eugenia Monti – investment manager presso Fira Spa Finanziaria Regionale Abruzzese, Nunzia Salvatorelli – imprenditrice della Sezione Facility Management, Legno e Varie.

Le conclusioni della mattinata saranno affidate a Umberto Sgambati – presidente di Proger, Luigi Di Giosaffatte – Direttore Generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro offerto dal main sponsor Proger Spa. Altri interessanti premi saranno offerti da alcune aziende partner.