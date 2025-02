Caso Roccaraso: Scoccia “ Al fianco dei sindaci Alto Sangro”

Marianna Scoccia

Roccaraso, 4 febbraio-“Turismo come opportunità, da sempre per noi fondamentale per il rilancio economico dei territori, che fanno dell’accoglienza una virtù. L’Alto Sangro, acclarata meta turistica rinomata e gettonata, con elevata incidenza di turisti e visitatori campani, merita attenzione, soprattutto dopo il caso Roccaraso. La discussione non si può basare sulla qualità del turista, ma sul potenziamento di servizi per garantire ospitalità. Sono al fianco dei sindaci di questo territorio che va sostenuto. Ecco perché ritengo sia importante un confronto, per intervenire in maniera congiunta. Strategico far leva su progetti di sviluppo e piani di potenziamento dei servizi, come la messa a sistema di strutture e viabilità: fulcro di un equilibrio tra il turismo mordi e fuggi, come d’altronde è quello delle domeniche estive sui lidi, e le esigenze di un territorio, ricco di cultura, storia e tradizione. La Regione c’è e sarà mia premura convocare un’audizione in Commissione al fine di poter esaminare la questione insieme ai sindaci, a beneficio di ospiti e cittadini”. Lo afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia.