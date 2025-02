Pesca  illegale lungo la fascia costiera abruzzese – La Gdf sanziona una vongolara 

Pescara,4 febbraio-Nell’ambito delle attività di “Polizia del Mare”, la componente navale della Guardia di Finanza di Pescara ha condotto con successo un’altra operazione finalizzata a contrastare il fenomeno della pesca illegale lungo la fascia costiera regionale.

L’intervento si inserisce in una serie di operazioni congiunte “mare/terra” destinate a garantire il rispetto delle normative nazionali e comunitarie, soprattutto in una regione ricca di biodiversità marina come quella abruzzese.

La notte scorsa, in prossimità del porto di Ortona (CH), una motovedetta del Corpo, con l’ausilio di una pattuglia a terra, ha individuato e fermato un peschereccio – tipo “vongolara” al cui interno è stato scoperto un quantitativo di molluschi bivalvi (340 kg. di vongole) eccedente il limite giornaliero previsto (400 kg.) dalle normative comunitarie e nazionali, occultato con particolare abilità.