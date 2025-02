 Sulmona: la sen. Di Girolamo (M5S) in difesa dei lavoratori azienda 3G

La sen. Gabriella Di Girolamo (M5S)

Sulmona, 3 febbraio- Nella mattinata di oggi a Sulmona, unitamente a una delegazione del Movimento 5 Stelle e davanti ai cancelli dell’azienda 3G, ho preso parte al presidio organizzato dalle segreterie nazionali di Slc CGIL, Fistel Cisl e Uilcom Uil, in sciopero per contrastare la decisione da parte di alcune aziende di aderire alla nuova piattaforma Assocontact, sottoscritta tramite contratto lo scorso dicembre.

Quello dei call center si configura sempre più come un mondo senza regole e senza diritti per i tanti lavoratori coinvolti. Il quadro già fosco è diventato nerissimo dopo la sottoscrizione del contratto collettivo Telecomunicazioni da parte di Assocontact e Cisal. Lo scrive in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Il contratto cancella in buona sostanza – spiega ancora Di Girolamo- le tutele acquisite nel corso di anni di rivendicazioni sindacali. Lo scopo è chiaro: mortificare il lavoro degli operatori e comprimere i costi del comparto come unico obiettivo.

6.000 dipendenti, e tantissimi altri lavoratori con contratti di collaborazione, che vedranno restringersi i loro diritti e la dignità del lavoro che svolgono: precarietà totale, aumenti salariali ridicoli se rapportati all’inflazione, e 6,50 euro all’ora di retribuzione.

In Abruzzo la questione riguarda i lavoratori dei call center di Sulmona, Avezzano, l’Aquila, Pescara e Chieti.

Il Movimento 5 Stelle da tempo denuncia una situazione divenuta ora insostenibile ed è vicino agli operatori. Per il governo e per tutte le parti coinvolte è arrivato il momento di dare una risposta concreta al comparto. Per questo motivo ho sottoscritto il disegno di legge a prima firma del nostro Mario Turco, che riorganizza il settore mettendo al centro diritti e tutele dei lavoratori.”