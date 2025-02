Amministrative: la lista “ La Sulmona che vogliamo” non ha fatto accordi con nessun candidato sindaco

Sulmona, 3 febbraio- Apprendiamo dalle testate locali di una nostra partecipazione tra le fila del centro destra alle elezioni amministrative di primavera. Ciò comporta delle chiare precisazioni. La nostra lista ” La Sulmona che vogliamo” non ha preso contatti con nessun candidato sindaco, e soprattutto non ancora partecipa alla formazione dei programmi di mandato fondamentali per la nostra città. Si ricorda che le elezioni amministrative acquisiscono sempre di più un concetto di territorialità importante per la buona amministrazione di Sulmona. Ribadiamo ad ogni modo con fermezza che ci poniamo interlocutori dell’area centrista. Così in una nota l’ex sindaco Bruno Di Masci per fare chiarezza,forse, sulle tante voci e polemiche che si vanno intrecciando in questi gionri