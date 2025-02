Gabriele Gravina è stato confermato per la terza volta alla guida della Figc

Gabriele Gravina

Sulmona, 3 feb.-“Mi congratulo a nome personale e dell’intera giunta regionale con Gabriele Gravinaper la sua riconferma alla guida della Figc. La candidatura unica che gli apre la strada del terzo mandato conferma l’esperienza e il gradimento verso una persona di grande buon senso che saprà continuare a essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e quello internazionale. L’Abruzzo non può che rallegrarsi di continuare ad avere un proprio rappresentante al vertice della Federazione Italiana”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiliocommentando la rielezione per la terza volta dell’ex Presidente del Castel di Sangro calcio alla guida della federazione gioco calcio.

“L’Abruzzo si conferma protagonista nel panorama sportivo nazionale e internazionale, con un successo che va oltre i confini regionali e che celebra la qualità e il talento che contraddistinguono il nostro territorio”.Così il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, a margine dell’assemblea della Federazione italiana giuoco calcio.

Messaggi di auguri a Gravina sono arrivati anche da tanti settori della politica abruzzese dai parlamentari , consiglieri regionali, ai sindaci di molti centri della regione ma anche dagli ambienti sportivi nazionali, regionali e dilettantistici