 Italian Brass Band domani, domenica,( ore 17,30) al Teatro Caniglia di Sulmona

Sulmona, 18 gennaio- La stagione dei concerti della Camerata Musicale di Sulmona prosegue con il secondo appuntamento dell’anno: domenica 19 gennaio ore 17.30, al Teatro Maria Caniglia fa tappa, per la prima volta in Abruzzo, l’ Italian Brass Band. Si tratta di un gruppo strumentale composto da ottoni e percussioni che segue lo standard della “British-style Brass Band”(formazione nata in Inghilterra nella prima metà dell’800 e ancora poco diffusa in Italia). Italian Brass Band si esibisce a Sulmona con un programma che va da R.Strauss con Also Sprach Zarathustra a Verdi con la sinfonia da I Vespri Siciliani aMarcho Brioso del 73enne compositore inglese Philip Sparke al branoFraternity, successo mondiale del giovane compositore e direttore d’orchestra francese Thierry Deleruyelle, scritto nel 2015 per il Concorso Europeo per Brass Band. In programma anche la famosissima Over the Rainbow scritta nel 1939 dal compositore americano Harold Arlen per l’indimenticabile film “Il Mago di Oz”, cantata da Judy Garland e diventata poi un successo senza tempo.Nella seconda parte del programma compare il brano Gaelforce del 67enne compositore scozzese Peter Graham che molto ha scritto per banda di ottoni; il brano Virtuosity è di Kenny Baker e infine è di Michael Giacchino The incredibles, colonna sonora dell’omonimo film Disney-Pixar uscito nel 2004.

Nel 2013 dal sogno di musicisti affascinati dal mondo delle brass bands anglosassoni, nasce l’ensemble che, sotto la guida del M°Filippo Cangiamila, dà vita alla prima formazione del genere in Italia: l’Italian Brass Band, composta da trenta fra i migliori strumentisti provenienti dai Conservatori di musica Italiani e da prestigiose Orchestre di Fiati come la Banda della Marina Militare, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell’Esercito e dell’ Aeronautica Militare.

Con un’ offerta musicale che abbraccia quasi due secoli di storia della musica, dal repertorio sinfonico – operistico ai brani originali per Brass Band, dalla musica jazz alle colonne sonore, la formazione può offrire un programma musicale che va da Verdi a Peter Graham e Philip Sparke, da Glenn Miller a Chick Corea passando per le colonne sonore di Ennio Morricone, John Williams Alan Silvestri, Hans Zimmer e Michael Giacchino.

Sin dall’inizio la Band tiene concerti, masterclass e lezioni-concerto in tutta Italia facendosi apprezzare per l’alta qualità delle esecuzioni, la difficoltà del repertorio e l’abilità tecnica ed espressiva dei solisti. Grazie alla qualità artistica di vera eccellenza il gruppo ha partecipato ed ha vinto in molti concorsi nazionali ed internazionali (Germania, Francia,Belgio, Lussemburgo, Olanda, Svizzera e Svezia). Ospite di prestigiosi teatri e festival in Italia e all’estero, si avvale anche della collaborazione di solisti di fama mondiale (Joseph Alessi, Steven Mead, Andrea Conti, Enzo Turriziani, Arfon Owen, Lito Fontana, Giuliano Sommerhalder, Richard Marshall) e di direttori di storiche Brass Bands come Robert e Nicholas Childs. E’ del 2017 l’incisione del primo CD con nove Ouvertures di Giuseppe Verdi, alcune in prima esecuzione assoluta per questa formazione. Nel 2022 l’ Italian Brass Band viene scelta dal M° Steven Mead per l’esecuzione in prima mondiale del “Concerto n.4 – Omaggio” per Euphonium e Brass Band.

Nata con l’obiettivo di diffondere in Italia il genere musicale della Brass Band, fin dagli inizi ha finalizzato a questo scopo tutta l’attività concertistica e grazie anche al loro esempio, oggi esistono numerose giovani compagini in tutta Italia e anche una Federazione Italiana e un Concorso Nazionale di Brass Bands. Dal Maggio 2022 l’ Italian Brass Band è diretta dal M° Giuseppe Saggio, compositore e clarinettista. Dopo gli studi al conservatorio A. Corelli” di Messina e S.Cecilia di Roma, collabora come clarinetto e clarinetto basso con varie orchestre e con direttori prestigiosi come Riccardo Muti, Ferro, Inbal, Abbado, Desideri, Y.Dinur, Paszkowski. e Penderecki. Si esibisce in Europa, America e Sud America, Norvegia, Finlandia, Estonia.

È Membro del DAVABUGI Clarinet Quartet e la sua intensa attività di compositore e trascrittore nel 2017 gli è valsa il primo premio al Concorso Nazionale di Composizione A.Gi.Mus .

programa

R. Strauss Also Sprach Zarathustra

G.Verdi I Vespri Siciliani sinfonia

T. Deleruyelle Fraternity

P. Sparke Marcho Brioso

Arlen & Harburg Over the Rainbow

P. Graham Gaelforce

K. Baker Virtuosity

M. Giacchino The incredible