36° Sulmona International Film Festival 2018, un’edizione con “ i fiocchi”

Sulmona, 11 novembre– successo di pubblico, corrispondente all’aumento dell’interesse durante i giorni del festival, ha caratterizzato anche la serata di premiazione del 36° del Sulmona International Film Festival 2018, tenutasi sabato 10 novembre al Cinema Pacifico.I quattro giorni del festival (sette contando anche gli eventi del prefestival) hanno portato una ventata di entusiasmo e di partecipazione, costituendo un’occasione per affrontare grandi temi come quello delle migrazioni, del rapporto tra generazioni, delle fragilità sociali. Tanti ospiti, buon incremento di pubblico, nuove categorie di premi hanno segnato un cambio di passo dell’iniziativa, sempre più con respiro internazionale ma con le radici ben piantate in Abruzzo.

Anche la conduzione della serata è stata brillante, grazie alla presenza dell’attrice Liliana Fiorelli, che ha accompagnato sul palco il presidente dell’associazione Sulmonacinema Marco Maiorano.L’evento clou della serata è stato il talk di Victor Perez che ha incantato il pubblico spiegando cosa sono gli effetti visivi che realizza ormai da anni per il cinema italiano e internazionale (recente la collaborazione con Gabriele Salvatores ne “Il ragazzo invisibile – seconda generazione”).Ricco il parterre degli ospiti, con registi accorsi da varie parti d’Italia per ricevere i trofei nelle varie sezioni di concorso. Tra di essi, Bruno D’Elia, regista del video musicale “Shinigami”, Maurita Cardone, con origini di peligne, coautrice del documentario americano “Shadows Of Endurance”, Danilo Corbellini Scarcia e Antonio Genovese, registi di “Scala 6”, Lorenzo Puntoni, regista di “Acquario”, Natalino Zangaro, regista di “Piano Terra” che ha ricevuto il premio speciale SIFF STUDENTI. A presiedere la giuria principale lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, che si è augurato di tornare presto a Sulmona, magari con il suo prossimo film.

Ecco i premi con le relative motivazioni: