Sulmona, per le Amministrative il centrodestra si muove

I rappresentanti del centro destra nell’incontro di questa mattina a Sulmona

Sulmona,13 gennaio-Questa mattina presso l’hotel Santa Croce Meeting di Sulmona si è riunita la coalizione di centrodestra. Hanno partecipato tutte le delegazioni dei partiti: Fdi, Lega, Fi, Noi moderati e Udc.

Presenti anche il senatore Guido Liris, il coordinatore regionale e capogruppo dell Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, i consiglieri regionali Maria Assunta Rossi e Marianna Scoccia.

Grande entusiasmo e condivisione d’intenti tra i partiti della coalizione per ridare a Sulmona una guida capace di valorizzare il territorio. Già fissato il prossimo incontro al 20 gennaio.

“È stato istituzionalizzato il tavolo di coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative di primavera. Sulmona ha assoluto bisogno di una grande coalizione di centrodestra che permetta alla città una stabilità politica. L’obiettivo del tavolo è quello di procedere alla costituzione di un programma comune capace di dare alla città un ruolo di prim’ordine nello scacchiere provinciale e regionale con una amministrazione coesa e determinata. Passo successivo sarà quello di individuare un candidato a sindaco. Troppo spesso la città Ovidiana ha avuto amministrazioni deboli non in grado di dare continuità e sviluppo.

Per completare questo grande progetto si vuole dare spazio anche anche alle forze civiche che, in maniera ordinata e misurata, si riconoscono nel programma del tavolo di centrodestra”. Il documento è stato sottoscritto da

Claudio Gregori – FRATELLI D’ITALIA

Gabriele De Angelis – FORZA ITALIA

Lino Galante – LEGA

Alfredo Mascigrande – NOI MODERATI

Katia Puglielli – UDC